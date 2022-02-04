Dış Mekan nasıl tasarlanmalıdır?

Dış mekan kategorisini balkon,bahçe, teras ve bu alanlarda bulunan fonksiyonnu olan tüm eşyalar oluşturur. Dış mekan tasarımı için çeşitli seçenekler oldukça fazladır. Evinizin içerisindeki şık tasarımları ve rahatlığı aratmayacak düzende tasarlamanıza yardımcı olmaktadır. İyi dizayn edilmiş dış mekan evinizin vazgeçilmez yerlerinden biri haline gelebilir. Seçtiğiniz tercihler konforu ve işlevi açısından oldukça önemlidir.

Bu konuyla ilgili temel tavsiyeler şunlardır:

Alanın büyüklüğü

Dış mekanınızı tasarlarken ilk bakılması gereken ölçüt alanın boyutudur. Tasarımı yapmadan önce dış mekanın ölçülerini almanız gerekmektedir. Geniş bir alanınız olsa dahi ne kadar kısmını kullanacağınız önem taşır. Küçük bir dış mekanınız bile olsa hareket alanının olması gerekmektedir.

Kullanılış amacı

Dış mekan için ürün seçerken çok fazla seçenekle karşılaşacaksınız. Ürünleri seçmeden önce alanın ne amaçla kullanılacağını belirlemeniz gerekmektedir. Büyük bir alanınız varsa oturma alanlarını farklı şekillerde yapabilirsiniz. Masa veya sehpa seçeneklerini ona göre belirlemelisiniz. Ancak dış mekanınız küçük ise daha farklı seçenekleri de düşünmeniz gerekir. Mekanı nasıl kullanacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Ona göre seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Kullanım süresi

Dış mekan tasarlerken en önemli sorulardan biri de ne sıklıkla kullanacağınızdır. Yaz ve bahar aylarında dışarda vakit geçirmek istiyorsanız seçtiğiniz ürün dayanıklı ve konforlu olmalıdır. Seçtiğiniz koltuk minderlerinin yumuşak ve oturduğunuzda rahatlık vermesi gerekmektedir. Yalnızca hava almak için dış mekanınızı kullanacaksanız fazla bütçe ayırmanıza gerek yoktur. Bu gibi durumlarda küçük masa ve sehpalar düşünebilirsiniz.

Malzemenin kalitesi

Alacağınız ürünün malzemesi çok önemlidir. Açık bir alanda kullanılacaksa ürünlerin dayanıklı olması gerekmektedir. Ürünlerin birkaç sene içerisinde çürümesini istemiyorsanız iyi kalitede olan ürünler almayı tercih edin.

Dış mekanlar için genelde doğal ahşap tercih edilir. Alana konfor ve sıcaklık katar. Ama sürekli olarak bakım yapılması gerekmektedir. Tik, okaliptüs, iroko ve sedir bakımı en kolay olan ahşap türleridir. Bu ahşap türleri dış hava koşullarına oldukça dayanıklıdır.

Dış mekanın sade ve şık olmasını istiyorsanız alüminyum malzemesinden yapılmış ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünler de dayanıklı ve kolay kullanım fırsatı sunmaktadır. Tek olumsuz özelliği sert rüzgarlı alanlarda kullanışlı olmayabilir.

Rattan en fazla kullanılan malzemedir. Rattandan oluşan ürünler doğal veya sentetiktendir. Doğal rattanlara düzenli olarak bakım yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı rattanı seçenler daha çok kapalı alanlarda kullanır. Sentetik rattan hava koşullarına dayanaklı ve açık havada kullanımı yaygındır.

Bir diğer çeşidimiz ferforje olan ürünlerdir. Demir döküm veya aliminyumdan yapılır. Ağır olmasından dolayı dezavantajı olabilir. Bulunduğunuz alanda fazla nem yoksa tercih edilebilir.

Seçeceğiniz mobilyaların minderleri konforlu ve rahat olması gerekir. Dış alanlarda kullanacağı için sürekli olarak kirlenecektir. Bu yüzden kılıfı olan ya da makinede yıkanabillen minderler tercih edilmelidir.

İşlevsel olması

Dış mekanda kullanacağınız ürünün işlevsel olması önemlidir. Tercih edeceğiniz masa veya sehpaların büyüyebilmesi sizin açınızdan fazla misafir geldiğinde avantaja döner. Dekor amaçlı tabureler,fazladan oturma alanı oluşturur. Alacağınız bankın depolama alanının olması kötü hava şartlarında ürünleri saklamanıza yardımcı olabilmektedir. Küçük bir alana alacağınız sandalye ve masanın katlanabiliyor olması hareket alanını artırabilir. Ek olarak depolamayı da sağlar. kullanacağınız alanı ürün seçerken işlevsel olmalarına dikkat edin.

Ürünlerin stili

Dış mekan ürünleri, evinizin içerisindeki mobilyalar kadar seçenekli olmasa da tercihinize göre seçim yapma şansına sahipsiniz. Ahşap ürünler daha doğal bir ortam yaratırken , rattan veya alüminyum ürünler daha moden görünüm sağlamaktadır. Seçimlerinizi yaparken evin dekorasyonunu göz önünde bulundurun. Evinizin yazlık veya kışlık olması ürünlerin tarzını etkilemektedir. yazlık evlerdeki ürünler daha konforlu ve işlevselliği yüksek olmalıdır.

Aksesuarların seçimi

Dış mekanı oluştururken ve tasarlarken aksesuarlar farklı bir hava katmaktadır. Minderler, yer döşemeleri , dış mekana uygun halılar ve dış mekan aydınlatması aksesuarlardan birkaçına önektir. Ürünlerin renk seçimi oldukça önemlidir. Canlı renkler ortama olumlu hava katar. Daha koyu renkler ise ortamı sakinleştirir. Halı seçimi ortamın daha ev ortamı olmasını sağlayabilir. Aksesuarları seçerken dış mekana uygun olup olmadıklarına dikkat etmelisiniz