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Diş kanaması durumunda oruç bozulur mu?

Ramazan vakti yaklaştıkça insanın oruç ve ramazan hakkındaki soruları artmaktadır. İnsanlar ,orucun hangi durumlarda bozulduğunu merak etmektedir. Gündemde olan sorulardan biri de diş kanamasının orucu bozup bozmaması ile alakalıdır. Peki ,diş kanaması orucu bozar mı? İşte bu sorunun cevabı haberimizde...

01 Mart 2022 Salı 22:20
Diş kanaması durumunda oruç bozulur mu?
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Diş kanaması orucu bozmamaktadır. Fakat dişin fazla kanaması durumunda kanın tükürükten fazla ya da eşit olmasında oruç bozulmaktadır. Bundan dolayı kaza edilmesi gerekmektedir.

Daha az olan kan dikkate alınmamaktadır.



Son Güncelleme: 01.03.2022 22:20
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