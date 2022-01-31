Diş çektirmek orucu bozar mı? Kan tahlili orucu bozar mı?

Bir kimsenin oruçlu durumdayken dişini çektirmesi veya tahlil için kan vermesi durumlarının olması halinde orucun bozulup bozulmayacağı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Diş çektirmek orucu bozar mı?

Diş çektirmek gibi şeylerle çıkan kanla oruç bozulmaz. Çünkü bu hacamatın yaptığı etkiyi yapmaz. Asla orucu bozmaz.

Kan tahlili orucu bozar mı?

Tahlil amacı ile kan çıkmakla da oruçlunun orucu bozulmaz. Çünkü doktorun teşhis koyabilmesi için bu kanın hastadan alınmasına ihtiyacı olabilir. Doktor bu kanı inceler ve hastanın hastalığının mahiyetini bununla öğrenir. Bu, orucu bozmaz. Çünkü bu maksatla alınan kan az bir kandır. Vücutta hacamatın yaptığı etkiyi yapmaz. Dolayısıyla orucu da bozmaz. Asıl olan orucun kalmasıdır. Biz orucun bozulduğuna ancak şer’i bir delille hükmederiz.

Böyle az bir kan ile orucun bozulduğuna dair ortada hiçbir delil yoktur. İhtiyacı olan bir başkasına vermek için oruçludan çok miktarda kan alınmasına gelince, alınan kan hacamatın yaptığı gibi vücudu etkileyecek (bitkin düşürecek) kadar çok olduğu zaman oruç bozulur.

Buna göre tutulan oruç vacip bir oruç olduğu zaman bir kimsenin başka bir kimseye böyle çok miktarda kan bağışında bulunması caiz değildir. Ancak bağış yapılacak kişi, güneş batımına kadar beklemeyecek kritik bir durumda bulunduğu ve doktorlar da bu kanın ona yararlı olacağını ve zaruretini gidereceğini söylerlerse bu durumda oruçlu bir kişinin ona kan bağışında bulunmasında bir sakınca yoktur. Ancak orucu bozulur, kuvveti yerine gelinceye kadar yer, içer ve bozulan orucu kaza eder.