Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?

Pandemi döneminde sosyal destek yardımları en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Sosyal yardımların neler olduğu araştırılmaktadır. Gıdadan eğitim ihtiyacına kadar birçok sosyal yardım yapılmaktadır. Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından bu yardımlar sunulur. Hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?

Kömür yardımı

Yeşil kartı olan kişiler kömür yardımından faydalanabilmektedir. Kömür yardımı olarak 30 torba kömür verilmektedir.

Elektrik yardımı

Sosyal yardımlaşma vakıfları elektrik yardımı da gerçekleştirmektedir. Başvuruya gerek olmadan vakıflardan maaş ve yardım alan kişilere elektrik yardımı yapılır. Elektrik yardımı şu şekilde gerçekleşir;

1-2 Kişi – 75 KW

3 Kişi – 100 KW

4 Kişi – 125 KW

5 ve üzeri – 150 KW

Çocuk yardımı

Yeşil kartı olan ailelerin anaokulundan liseye kadar eğitim gören çocuklarına yardım gerçekleşmektedir.ilköğretime giden erkek öğrenciye 45 TL, ilköğretime giden kız öğrenciye 50 TL yardım yapılmaktadır. Liseye giden kız öğrenciye 75 TL, erkek öğrenciye ise 55 TL yardım yapılmaktadır.

Aşı yardımı

Yeşil kartı olan kişilerin yeni doğmuş çocuklarına ilişkin aşı parası yardımı yapılmaktadır. Okul dönemine kadar bu yardım devam eder.0-6 yaş çocuklar için 45 TL, 72 aylık çocuklar için 45 TL yardım yapılmaktadır. Doğum yapan anne için de bir kerelik 100 TL’lik yardım yapılır.

Dul maaşı

Yaşlılık maaşı

Sosyal güvence kapsamında eşi vefat eden kadınlara dul maaşı verilmektedir. Bu yardım 2 ayda bir yapılmaktadır. Resmi nikah olması gerekmektedir. Aylık 650 TL olacak şekilde iki ayda bir ödeme gerçekleşir.

65 yaş ve üstünde olan kişilere ödenen yardımdır. Bu kapsamda bu kişilere her ay 763,67 TL ödenmektedir. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/sgk

Engelli maaşı

Sosyal güvencesi bulunmayan ve en az %40 oranında engelli raporu bulunan kişilere yapılan sosyal yardımdır. %40 ve %69 oranında engelli raporu olan kişilere 609,61 TL yardım yapılmaktadır. %70 ve üzerinde engelli raporu olanlara ise 914,41 TL yardım yapılmaktadır. Engelli olan kişi 18 yaşının altındaysa ödenen tutar 609,61 TL’dir.

Öksüz ve yetim aylığı

Anne ve babası vefat eden 18 yaş altındaki çocuklara verilen yardımdır. Aylık 150 TL olacak şekilde verilen yardım 2 ayda bir ödenmektedir. 18 yaş altında 4 çocuk bulunuyorsa 2 ayda bir ödenen tutar 1.200 TL olacaktır.

Asker ailesine verilen maaş

Aile içerisinde eşi ya da oğlu askere giden muhtaç durumundaki ailelere yapılan yardımdır. Aylık 400 TL olacak şekilde 2 ayda bir ödeme yapılır.

Tüberküloz ve SSPE maaşı

Tüberküloz ve SSPE hastalarına ödenen yardımdır. Bu kapsamda 1.460,61 TL yardım yapılmaktadır.

Silikozis aylığı

Silikozis hastalığı ile mücadele eden kişilere yapılan yardımdır. Rapor oranına göre ödenen yardım değişmektedir. %15 ve %34 arası raporu olana 1.317.23 TL

%35 ve %54 arası raporu olana 1,505,41 TL

%55 ve üstü raporu olana 1,677,45 TL yardım yapılmaktadır.

Suy yardımı

Sosyal uyum yardımı olarak bilinen Suy yardımı ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilere ödenen bir yardımdır. Ülkemize sığınan kişilere 120 TL yardım yapılmaktadır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı yardımlar