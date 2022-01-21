Denizli'de feci kaza! Yolcu Otobüsü ile TIR çarpıştı..

Feci kaza Denizli-Afyonkarahisar karayolunda saat 04.00 sularında meydana geldi. Baklankuyucak Kavşağına yakın bir bölgede meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Ankara'dan yola çıkan ve Muğla'nın Datça ilçesine doğru seyir halinde olan Mukadder Balkın yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Süleyman Tuna Güngör'un kullandığı TIR'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar meydana geldi. TIR'ın da arka dorsesinde hasar gördüğü anlaşılırken, dorsede yüklü tonlarca limon kazadan hemen sonra yola saçıldı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda başka bir kazanın oluşmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri otobüsün içinde sıkışan yaralıları dışarı çıkardı. Yaralanan 21 yolcunun ilk tedavilerinin olay yerinde yapılması sonrası ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, otobüs şoförü Mukadder Balkın'ın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilgili bir inceleme başlatıldı.