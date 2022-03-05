Cuma günü oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutmanın hükmü nedir?

Müslümanlar için önemli olarak kabul edilen mübarekgününde çok çeşitli ibadetler yapılır. Cuma günleri Müslümanlar için mübarek gün kabul edilir. Vatandaşlarımız Cuma günleritutmanın önemi nedir, Cuma günleri oruç tutulur mu sorularının yanıtlarını arıyor.

Sadece Cuma günleri oruç tutmak mekruh olarak görülmektedir. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz, “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir” demiştir. Nafile oruç tutmak isteyenlerin Cuma’dan bir gün önce veya sonraki gün de oruç tutması uygun bulunmaktadır. Ancak sadece Cuma gününde adak veya kaza oruçlarınızı tutabilirsiniz. Bu günde oruç tutmak isteyenlere orucun mekruh görülmesi, Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilmesinden geçiyor.