İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Çukur'un 'timsah Celil'i' Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu duyurdu!

TV ekranlarını sevilen dizilerinden bir olan Çukur'da 'timsah Celil' karakteriyle tanıdığımız Ahmet Melih Yılmaz, cinsiye değiştirdiğini açıkladı.

20 Ocak 2022 Perşembe 20:55
Çukur'un 'timsah Celil'i' Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu duyurdu!
Takip Et:

Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, hayatının en radikal kararını aldı ve kimliğini değiştirerek trans birey oldu. Yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan  Yılmaz, büyük beğeni topladı.

Bir dönem TV ekranlarının en çok izlenilen dizilerinden biri olan Çukur'da 'Timsah Celil' karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı. Instagram ve TikTok hesaplarından paylaşımlar yapan Yılmaz, 'Bütün benlerimi seviyorum' ifadelerini kullandı.

TikTok hesabından bir yayın yapan Ahmet Melih Yılmaz, travesti olduğu için ayol diye konuşmak, dudaklarını yaptırmak zorunda olmadığını söylemişti. Yılmaz’ın değişimini gösteren son fotoğrafları bazı hayranlarını şoke ederken, bir çok hayranı Yılmaz'ın paylaşımlarına beğeni mesajları yağdırdı.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde aday olarak gösterildiği 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü' dalında ödül alan Ahmet Melih Yılmaz'ın en son "Cam Tavanlar" dizisinde oynadığı ve orada da 'Şinasi' karakterine hayat verdiği biliniyor.


Son Güncelleme: 20.01.2022 20:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Melih YılmazÇukurTimsah CelilTrans Birey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum günü pastası nereden alınmalıdır?
Doğum günü pastası nereden alınmalıdır?
SGK’dan çeyiz parası müjdesi! 6.000 TL toplu ödeme yapılacak
SGK’dan çeyiz parası müjdesi! 6.000 TL toplu ödeme yapılacak
İnternet üzerinden online para kazanmanın yolları nelerdir?
İnternet üzerinden online para kazanmanın yolları nelerdir?
Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?
Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?
Oruçluyken mastürbasyon yapmanın hükmü nedir? Diyanetten konu ile ilgili açıklama
Oruçluyken mastürbasyon yapmanın hükmü nedir? Diyanetten konu ile ilgili açıklama
İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı hangi kadrolara yapılacak?
İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı hangi kadrolara yapılacak?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
Doğum günü pastası nereden alınmalıdır?
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?
PTT'den bayram kredisi kampanyası! Kefilsiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi!
21 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Ocak Cuma at yarışı programı
QNB Finansabank ve Akbank’tan 33.000 TL kredi onayı veriliyor. Başvuru nasıl yapılır?
AÖF öğrenci okul numarası öğrenme ve sorgulama
E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir? Rüyada fıstık yemek ne demek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali diziden ayrılıyor mu? Yalçın Hafızoğlu EDHO'dan ayrılacak mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 20 Ocak 2022 Perşembe
Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak?
Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
Cam Tavanlar dizisi kıyafetleri neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.