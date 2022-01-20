Çukur'un 'timsah Celil'i' Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu duyurdu!

Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, hayatının en radikal kararını aldı ve kimliğini değiştirerek trans birey oldu. Yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yılmaz, büyük beğeni topladı.

Bir dönem TV ekranlarının en çok izlenilen dizilerinden biri olan Çukur'da 'Timsah Celil' karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı. Instagram ve TikTok hesaplarından paylaşımlar yapan Yılmaz, 'Bütün benlerimi seviyorum' ifadelerini kullandı.

TikTok hesabından bir yayın yapan Ahmet Melih Yılmaz, travesti olduğu için ayol diye konuşmak, dudaklarını yaptırmak zorunda olmadığını söylemişti. Yılmaz’ın değişimini gösteren son fotoğrafları bazı hayranlarını şoke ederken, bir çok hayranı Yılmaz'ın paylaşımlarına beğeni mesajları yağdırdı.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde aday olarak gösterildiği 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü' dalında ödül alan Ahmet Melih Yılmaz'ın en son "Cam Tavanlar" dizisinde oynadığı ve orada da 'Şinasi' karakterine hayat verdiği biliniyor.