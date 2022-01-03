Çölyak yardımı nedir? Çölyak yardımı kimlere verilir?

Günümüzün sık görülen hastalıklarından biri olan Çölyak için SGK tarafından hastalara nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardım çölyak hastalarına düzenli olarak ödenmektedir.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak, bir tür gıda alerjisi olmakla birlikte hastaların glüten içeren besinlerden uzak durması gerekmektedir. bu hastalık geçici ya da kalıcı olabilir. Bu nedenle de hastaların kesinlikle glüten içeren besinler tüketmemesi gerekmektedir. çölyak hastalığıyla hastaların beslenme tarzı tamamen değişmekte ve tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Aksi durumda glüten ince bağırsağın çalışma düzenini bozarak, hastaların günlük hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Çölyak yardımından kimler yararlanabilir?

Çölyak hastalığı olan kişiler glütensiz besinler tüketmek mecburiyetindedir. Bu nedenle hastalar özel olarak hazırlanmış, glüten içermeyen besinlerle beslenmelidir. Glüten içermeyen besinler diğer ürünlerden daha maliyetlidir. Bu da kişilerin ekonomik durumunu olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda SGK, çölyak hastalarına nakdi yardım yaparak hayatlarını sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütmelerine destek sağlamaktadır. Çölyak hastalığı olan herkes SGK tarafından verilen çölyak yardımından faydalanabilmektedir.

Çölyak yardımı ne kadar?

Çölyak yardımı için verilen tutar yaş aralığına göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda çölyak yardımı ödeneği şu şekildedir:

0-5 yaş aralığı için 78,75 TL,

5-15 yaş aralığı için 120 TL,

Çölyak yardımı için başvuru şartları nelerdir?

15 yaş üstü için 108,75 TL olarak belirlenmiştir.

Hastaların çölyak yardımından yararlanabilmesi için herhangi bir sosyal güvence şartı aranmamaktadır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin hastaneden aldıkları rapor yardım için yeterli olmaktadır. Herhangi bir hastanenin gastroenteroloji hekimi tarafından çölyak hastalığı olduğunu gösteren 1 yıl süreli rapor alınmalıdır. Bu rapor her yıl yenilenmelidir.

Çölyak yardımı için gerekli belgeler

Çölyak yardımı için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvurularak yapılmaktadır. 18 yaşından küçük bireylerin başvurularını anne ve babaları ya da velayeti olan kişi yapmalıdır. Çölyak yardımı başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır:

-T.C kimlik kartı ve fotokopisi

-2 adet güncel vesikalık fotoğraf

-1 yıllık çölyak hastalığı olduğunu belgeleyen doktor raporu.

Çölyak yardımı başvurusu onaylandığında vatandaşlar ücretlerini Ziraat Bankası, Akbank, Halk Bankası, Vakıfbank ve PTT üzerinden çekebilmektedir.