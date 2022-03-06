Çocuklar ve gençler oruç tutmalı mı? Gençler için oruç tutmanın önemi nedir?

6-7 yaş çocuklarda ilk eğitim ve öğretime başlanan dönemlerdir.

Çocuklar ergenlik çağına ulaştıklarında ise gençlik dönemleri başlar. Gençlik buluğ çağına ermek ile başlar ve buluğ çağına erme dönemi çocukların bedensel gelişimlerine ve bünyelerine göre farklılık gösterir. Ülkemizde yapılan bir araştırma sonucunun verilerine göre ergenliğe erişme dönemi; kızlar için 10-18 yaş, erkekler için ise 9-19 yaş aralığında olduğu gösterilmiştir.

Müslüman çocukların ergenlik döneminden önce ahlaklı olmayı, yalan söylememeyi, canlılara zarar vermemeyi, iyi bir insan olmayı, namaz veya oruç gibi ibadetleri, helal ve haramı ayırt etmeyi, Kur’an okumayı öğrenmiş ve bu alışkanlıkları edinmiş olmalıdır.

Gençlik döneminde ise buluğ çağına adım atıldığına göre bu ibadetler de yapılmaya başlanmalıdır. Gençler birtakım dini sorumlulukların olduğunu bilip ona göre davranmalıdır. Buluğ çağına erişen gençler yalan, hırsızlık, iftira, zina, alkol veya alkol gibi zararlı alışkanlıklardan ve davranışlardan uzak durmalıdır. Aynı zamanda da namaz kılmak, oruç tutmak, helal olan işleri de yapmak durumundadır. Dini görevleri yerine getirmemek veya haram fiiller işlemek ise insanları günahkar yapar. Gençler buluğ dönemine erdiğinde günahsızdır fakat kötü davranışlarda bulunursa ve dini yükümlülükleri yerine getirmezse dinden uzaklaşır ve günah işlemeye başlar.

Bu sebepten ötürü gençler bu konuya özen göstermelidir. Gençlerin hayatlarının o dönemlerinde günahtan uzak kalması, yetişkin gibi davranması ve nefsine sahip çıkması pek de kolay değildir. Dolayısıyla bu dönemlerde yapılan ibadetler daha değerlidir.

Hz. Peygamber kıyamet gününde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıf insanı sayarken ikinci sırada Allah’a ibadet eden gençlerin olduğunu ifade etmiştir.

Peygamberimiz gençlerin dini sorumluluklarını uygulamalarının önemi üzerinde durmuş ve bunun gerçekleşmesiyle de yetişkinlikte dinine bağlı bir insan olabileceğini söylemiştir. Bunun olabilmesi için de yukarıda bahsettiğimiz alışkanlıkları çocukken edinmiş olmaları gerekmektedir. Peygamber Efendimiz gençlere; eş olarak dinine bağlı kimseleri seçmelerini (Buhârî, “Nikâh”, 15) doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmasını (Münâvî, VI, 238), yedi yaşına geldiklerinde namazın öğretilmesini, on yaşında namazı sürekli kılmalarını tavsiye etmiştir.

Gençlerin ibadetleri yerine getirmeleri hem sevap kazandırır hem de onları günah işlemekten uzak tutar.

Gençlerin dinine uygun bir kişilik olabilmelerinde, beş vakit namazını kıla¬bilmelerinde, oruçlarını tutabilmelerinde, diğer dinî görevleri yerine getirmelerinde dini öğrenmelerinin yanı sıra anne-baba ve arkadaş çevresinin de etkisi vardır. Çünkü gençlerin iyi şeylere alışmasında veya harama yönelmesinde arkadaş çevresinin ya da ailesinin etkisi büyüktür. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz;

“Kişi dostunun dini / ahlakı üzeredir. Öyle ise sizden biriniz kiminle dostluk kurduğuna iyi baksın” buyurmuştur.