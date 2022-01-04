Çocuk Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Çocuk yardım parası vatandaşlara bir kerelik verilen bir yardımdır. Kişiler başvurularını il ya da ilçelerde bulunan belirli kurumlar aracılığı ile başvurabiliyor. Başvuru yapacak vatandaşların, Sosyal Hizmet Müdürlükleri ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçelerdeyse kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını yapması gerekiyor. Aynı zamanda memurlar da çalışmakta oldukları kuruma başvurmalı.

Çocuk yardım parası başvuru şartları

15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğmuş olan çocuk ya da çocuklar adına başvuru yapılabiliyor. Söz konusu yardım 15 Mayıs 2015 tarihinde uygulamaya koyulduğu için bu tarih öncesinde doğmuş çocuklar için yardım yapılmıyor. Belirtilen tarih sonrasında dünyaya gelen çocuğun ailedeki kaçıncı çocuk olduğu önemlidir. İşlemler buna göre yapılmaktadır. Ayrıca yardım için talepte bulunulacak çocuğun doğumunun gerçekleşmiş ve bebeğin sağ doğmuş olması gerekiyor.

Birinci çocuk için 300 TL yardım, 2. çocuk için 400 TL, 3. ve diğer çocuklar için de 600 TL yardım yapılmaktadır.

Doğum parası ve süt parası

Doğum parası, çocuk yardım parasından ayrı bir yardımdır. Söz konusu doğum parası yalnızca 4A ile 4C kapsamına dahil çalışmakta olan annelere veriliyor. Süt parasıysa başvuru şartlarını karşılayan tüm ebeveynlere verilmekte olan para yardımıdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Kaymakamlık çocuk yardım parası

Bu yardım kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca verilmekte olan bir yardımdır. Maddi açıdan sıkıntı çeken, geliri az olan vatandaşlara verilmektedir. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları birçok yardım yapmaktadır. Bu yardımlar şunlardır:

Eğitim yardım desteği

Geçim sıkıntısı yaşayanlara kira, gıda, giyecek, yakacak gibi yardımlar

Şartlı sağlık yardımları

Şartlı eğitim yardımları

Afet yardımlarıyla proje destek yardımları

Engeli bulunan vatandaşlara ihtiyaç yardımı

Terör kaynaklı zarara uğrayan vatandaşlara yardımlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eğitim yardımları

Çocukların eğitimlerindeki ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardım,

Maddi gelir sıkıntısı yaşayan vatandaşların çocuklarına kendi fonlarından yemek, ulaşım ve barınma gibi yardımlar,

İlköğretimde okuyan çocuklara ücretsiz kitap yardımı

Engeli bulunan öğrencileri ulaşım yardımları.

Şartlı eğitim yardımı

İlköğretim eğitimi alan erkek öğrencileri her ay 35 TL

İlköğretim eğitimi alan kız öğrencilere her ay 40 TL

Ortaokul eğitimi alan erkek öğrencilere her ay 50 TL

Ortaokul eğitimi alan kız öğrencilere her ay 60 TL yardım yapılır.

Şartlı sağlık yardımı

Verilen yardımlar şunlardır:

Yardımın amacı çocukların sağlıklarının ihmal edilmemesidir. Yapılan başvuruların onaylanmasıyla beraber annenin ismine PTT’de açılmış olan hesaba aylık 35 TL yardım parası yatar. Bu yardımı alan ailelerin her ay 0 ve 6 yaş aralığında olan çocuklarının kontrollerini aksatmadan yaptırmaları gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü çocuk yardım parası

Söz konusu yardım engeli bulunan vatandaşlar ile yetim çocuklara muhtaç aylığı ismiyle verilmekte olan bir yardımdır. Yardımdan faydalanmak için aranan şartlar şu şekildedir;

Başvuru yapan bireyin herhangi bir sosyal güvencesi ya da gelirinin olmaması

Çocuğun mahkeme kararıyla bakım altına alınmamış olması

Taşınmaz mal varlığı bulunuyorsa, kazanılmakta olan gelir miktarının muhtaç aylığından fazla olmaması gerekmektedir.

Yardım başvuruları ilgili dilekçeyle başvuru yapılıyor.

Engeli bulunan kişilerin başvuru öncesinde sağlık kuruluşlarına giderek rapor almaları gerekiyor.

Ayrıca kişiler yaşadıkları yerdeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne giderek şahsi olarak da başvurularını yapmalı.

Şahsi olarak gidemeyen kişiler posta yoluyla da başvurularını yapabilirler.

Çocuk parası sorgulaması

Çocuk parasının sorgulanması işlemi adına e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. E-devlet şifresi bulunmayan vatandaşların çevrelerindeki PTT şubelerinden birinden şifre alması gerekmektedir.

E-devlet sistemine girişin ardından başvurunuzu yaptığınız kurumu belirtip sorgulama işleminizi gerçekleştirip ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımları adına yapılacak başvuruların sorgulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanliği-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımları adına yapılan başvuruların sorgulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama

SGK doğum yardımlarının sorgulama adresi : https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama

Yukarıda belirtilen adreslerden ilgili çocuk parası sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.