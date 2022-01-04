Çocuk Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Çocuk yardım parası vatandaşlara bir kerelik verilen bir yardımdır. Kişiler başvurularını il ya da ilçelerde bulunan belirli kurumlar aracılığı ile başvurabiliyor. Başvuru yapacak vatandaşların, Sosyal Hizmet Müdürlükleri ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçelerdeyse kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını yapması gerekiyor. Aynı zamanda memurlar da çalışmakta oldukları kuruma başvurmalı.
Çocuk yardım parası başvuru şartları
15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğmuş olan çocuk ya da çocuklar adına başvuru yapılabiliyor. Söz konusu yardım 15 Mayıs 2015 tarihinde uygulamaya koyulduğu için bu tarih öncesinde doğmuş çocuklar için yardım yapılmıyor. Belirtilen tarih sonrasında dünyaya gelen çocuğun ailedeki kaçıncı çocuk olduğu önemlidir. İşlemler buna göre yapılmaktadır. Ayrıca yardım için talepte bulunulacak çocuğun doğumunun gerçekleşmiş ve bebeğin sağ doğmuş olması gerekiyor.
Birinci çocuk için 300 TL yardım, 2. çocuk için 400 TL, 3. ve diğer çocuklar için de 600 TL yardım yapılmaktadır.
Doğum parası ve süt parası
Doğum parası, çocuk yardım parasından ayrı bir yardımdır. Söz konusu doğum parası yalnızca 4A ile 4C kapsamına dahil çalışmakta olan annelere veriliyor. Süt parasıysa başvuru şartlarını karşılayan tüm ebeveynlere verilmekte olan para yardımıdır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Kaymakamlık çocuk yardım parası
Bu yardım kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca verilmekte olan bir yardımdır. Maddi açıdan sıkıntı çeken, geliri az olan vatandaşlara verilmektedir. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları birçok yardım yapmaktadır. Bu yardımlar şunlardır:
- Eğitim yardım desteği
- Geçim sıkıntısı yaşayanlara kira, gıda, giyecek, yakacak gibi yardımlar
- Şartlı sağlık yardımları
- Şartlı eğitim yardımları
- Afet yardımlarıyla proje destek yardımları
- Engeli bulunan vatandaşlara ihtiyaç yardımı
- Terör kaynaklı zarara uğrayan vatandaşlara yardımlar.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eğitim yardımları
- Çocukların eğitimlerindeki ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardım,
- Maddi gelir sıkıntısı yaşayan vatandaşların çocuklarına kendi fonlarından yemek, ulaşım ve barınma gibi yardımlar,
- İlköğretimde okuyan çocuklara ücretsiz kitap yardımı
- Engeli bulunan öğrencileri ulaşım yardımları.
Şartlı eğitim yardımı
- İlköğretim eğitimi alan erkek öğrencileri her ay 35 TL
- İlköğretim eğitimi alan kız öğrencilere her ay 40 TL
- Ortaokul eğitimi alan erkek öğrencilere her ay 50 TL
- Ortaokul eğitimi alan kız öğrencilere her ay 60 TL yardım yapılır.
Şartlı sağlık yardımı
Yardımın amacı çocukların sağlıklarının ihmal edilmemesidir. Yapılan başvuruların onaylanmasıyla beraber annenin ismine PTT’de açılmış olan hesaba aylık 35 TL yardım parası yatar. Bu yardımı alan ailelerin her ay 0 ve 6 yaş aralığında olan çocuklarının kontrollerini aksatmadan yaptırmaları gerekiyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü çocuk yardım parası
Söz konusu yardım engeli bulunan vatandaşlar ile yetim çocuklara muhtaç aylığı ismiyle verilmekte olan bir yardımdır. Yardımdan faydalanmak için aranan şartlar şu şekildedir;
- Başvuru yapan bireyin herhangi bir sosyal güvencesi ya da gelirinin olmaması
- Çocuğun mahkeme kararıyla bakım altına alınmamış olması
- Taşınmaz mal varlığı bulunuyorsa, kazanılmakta olan gelir miktarının muhtaç aylığından fazla olmaması gerekmektedir.
- Yardım başvuruları ilgili dilekçeyle başvuru yapılıyor.
- Engeli bulunan kişilerin başvuru öncesinde sağlık kuruluşlarına giderek rapor almaları gerekiyor.
- Ayrıca kişiler yaşadıkları yerdeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne giderek şahsi olarak da başvurularını yapmalı.
- Şahsi olarak gidemeyen kişiler posta yoluyla da başvurularını yapabilirler.
Çocuk parası sorgulaması
Çocuk parasının sorgulanması işlemi adına e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. E-devlet şifresi bulunmayan vatandaşların çevrelerindeki PTT şubelerinden birinden şifre alması gerekmektedir.
E-devlet sistemine girişin ardından başvurunuzu yaptığınız kurumu belirtip sorgulama işleminizi gerçekleştirip ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımları adına yapılacak başvuruların sorgulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanliği-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
- Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımları adına yapılan başvuruların sorgulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama
- SGK doğum yardımlarının sorgulama adresi : https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama
Yukarıda belirtilen adreslerden ilgili çocuk parası sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.