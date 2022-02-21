Çocuk Parası Hesaplama 2022 (NET RAKAM)

Doğum yardımı nedir nasıl alınır?

Devletin ilgili kurumu Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu yardım faydalanabilmek için doğum yapan annenin yakın bir zamanda doğum yaptıktan sonra nüfus müdürlüğünde kimlik paylaşım sistemi başvuruda bulunması gereklidir. Yani çocukların nüfus bilgilerinin oluştuğu, bebeğin kimliğini çıkardıktan sonra bakanlığa müdürlüklere şahsen ve posta ile başvurulması gerekiyor. Başvurunun doğum yardımı sistemine ulaştırılmasının ardından çocuk parası ödemeleri PTT aracılığıyla anneye ait bir hesaba aktarılır.

Çocuk parası hesaplaması nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafının yanı sıra SGK'da bu işi desteklemektedir. Çocuk parası ödemelerin tutanağı 300 TL’den başlayarak ailedeki çocuk sayısına göre artış göstermektedir. Bunun yanı sıra çocuk parası başvurusuna bir sınırlama getirme şarjı yoktur. Ayrıca eşlerden anne başvurma zorunluluğu da yoktur. T.C. kimlik vatandaşı olan her anne baba ikisinden biri çocuklara çocuk yardımı başvuru bilmektedir. Bu yasa 15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunarak canlı doğan her çocuğa bu ihtiyaç verilmektedir.

Çocuk parası İlk çocuk için 300 TL olarak, ikinci çocuk için 400 TL, 3 çocuk ve sonrakilere de 600 TL olarak bir defaya mahsus veriliyor.