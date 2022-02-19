Cinler ve melekler gaybı bilir mi?

Ramazan ayı geldi çattı. On bir ayın sultanı Ramazan geldiği için vatandaşlarımız dini konuları araştırmaya ve merak etmeye başladı. Vatandaşlarımız cinlerin ve meleklerin insanların bilmediklerini biliyor mu sorusunun yanıtlarını arıyor.

İnsanlar, her bilgiye ulaşamamaktadır. Çünkü aklımızın ve duyularımızın aldığı kadarını alıyoruz. Özellikle ilmi konularda insanların bildikleri sınırlıdır. Bilinmeyenler ise gayb olarak nitelendirilir. Gaybı yalnızca Yüce Allah bilmektedir. İnsanlar, cinler ve melekler bu bilgilere ulaşamaz.

Dolayısıyla insanlar için gayb alemi neyse cinler ve melekler için de o şekildedir. Ancak melekler, insanlar ve cinler, yaratılış özü olarak birbirinden farklıdır. Kendi aralarında ömür, yaş ve yaşantı farklılığı olan bu üç cins arasında bilgi farklılıkları da bulunur. Çünkü ömrü uzun olanların bilgiye ulaşması daha kolay olur. Ancak gaybi bilgileri Allah’ın izni olmadan kimse kullanamaz.

Cinler gaybı bilememektedir. Bu konu alimler tarafından belirtilmiştir. Cinler, meleklerden haber alarak daha uzun süre yaşama imkanına sahiptir. Bundan dolayı insanların bilmediği bazı bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.