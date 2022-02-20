Cin ve şeytan nedir? Şeytanlar ve cinler insanlara zarar verebilir mi?

Duyu organlarıyla algılanamayan ,çeşitli şekillere girmekte olan, ateşten yaratılmış ruhani ve gizli varlıklara Cin denmektedir. İnsanlara kötülük yaptıran ve insanları saptıran varlıklara da şeytan denmektedir. Cinler ve şeytanlar hakkındaki bilgiler Kur’an’a dayanmaktadır. Cinler insanlarla aynı sebeplerden yaratılmıştır.

Allah’a sığındığınız sürece kimse size zarar veremez. Cinlere sığınan,onlarla iletişim kurmaya çalışan kişiler daima zarar görmektedir. Her türlü kötülükten sakınmak için Allah’a sığınmalıyız. Ayrıca Ayetü’l kürsi ,felak ve nas gibi koruyucu olan sürelerin okunması faydalı olacaktır.