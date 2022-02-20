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Cin ve şeytan nedir? Şeytanlar ve cinler insanlara zarar verebilir mi?

Cin ve Şeytan hakkında merak edilen sorular bulunmaktadır. İnsanlar ,şeytan ve cinin kendilerine zarar verip vermeyeceğini merak etmektedir. Bu haberimizde şeytan ve cin hakkında merak edilenleri sizler için derledik. şeytan ve cin size zarar verebilir mi?

20 Şubat 2022 Pazar 19:07
Cin ve şeytan nedir? Şeytanlar ve cinler insanlara zarar verebilir mi?
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Duyu organlarıyla algılanamayan ,çeşitli şekillere girmekte olan, ateşten yaratılmış ruhani ve gizli varlıklara Cin denmektedir. İnsanlara kötülük yaptıran  ve insanları saptıran varlıklara da şeytan denmektedir. Cinler ve şeytanlar hakkındaki bilgiler Kur’an’a dayanmaktadır. Cinler insanlarla aynı sebeplerden yaratılmıştır.

Allah’a sığındığınız sürece kimse size zarar veremez. Cinlere sığınan,onlarla iletişim kurmaya çalışan kişiler daima zarar görmektedir. Her türlü kötülükten sakınmak için Allah’a sığınmalıyız. Ayrıca Ayetü’l kürsi ,felak ve nas gibi koruyucu olan sürelerin okunması faydalı olacaktır.



Son Güncelleme: 20.02.2022 19:07
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Şeytan Ve CinCin Ve şeytan Insana Zarar Verir Mi?
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