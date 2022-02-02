Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?

Bir kimsenin oruçlu durumdayken çiçek aşısı yaptırmak ve damara yapılan iğnenin orucun bozulup bozulmayacağı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Çiçek aşısı orucu bozar mı?

Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?

Çiçek aşısının uygulanmasında oruçlunun orucuna hiçbir zarar olmamaktadır. Fıkıhçılar damardan iğne ile kan alınmasının ve damarın yarılması gibi şeylerin orucu bozmayacağını söylemişlerdir.

Damardan yapılan iğne veya adaleden yapılması arasında orucun sahih olup olmaması âlimlerin bu konuda farklı görüşleri bulunmaktadır. Bize daha kuvvetli görünen görüşe göre damardan yapılan iğne onun maddesi kullanıcının kanına kadar girdiği için orucu bozar. Fıkıhçılar hangi yerden girerse girsin kanına bir şeyi girdiren kimsenin orucunun bozulacağını açıklamışlardır. Adaleden yapılan iğneye gelince oruçlunun bunu kullanmasının caiz olmadığı bize daha net görünüyor. Oruçlu iken bunu terk etmek ihtiyata daha uygundur.