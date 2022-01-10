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Çanakkale'de TIR'a çarpan otomobilde 5 kişi can verdi!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerlerken akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi meydana gelen kazada feci şekilde can verdi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:24
Çanakkale'de TIR'a çarpan otomobilde 5 kişi can verdi!
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Olay dün gece saat 01.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çanakkale'den yola çıkan ve Biga istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Birkan Gugul kullandığı bir otomobil, ilçeye yaklaşık 15 KM uzak bir yerde bulunan akaryakıt istasyonundan çıkmakta olan Taha Kurtoğlu idaresindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken yandan aldığı darbeyle savrulan TIR ise anayolda bulunan bariyere çarparak durdu.

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ!

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kısa sürede kaza yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Jandarma ekiplerinin de desteğiyle polis yolda çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile birlikte aynı aracın içinde bulunan 4kişinin hayatlarını kaybettiğini belirlediler. 

İtfaiye ekipleri aracın motorundan çıkan dumanlara müdahale ederken hayatlarını kaybeden 4 kişinin isimlerinin ise Damla Aytaş, Hasan Tahsin Ergün, Eda Ertekin ve İlknur Arslan olduğu belirlendi.

Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirirken polis kazaya ilişkin bir inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 10.01.2022 13:24
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