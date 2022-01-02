Çanakkale Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak sıkıntı çeken ve geçim zorluğu yaşayan vatandaşlara her sene düzenli olarak sosyal yardımda bulunmaktadır. Özellikle de son 1 yıldır içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının baş göstermesi ile birlikte pandemi dönemi boyunca sosyal yardımlarına her zamankinden daha da çok ağırlık vermeye başlayan Çanakkale Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu sosyal yardımlar ile pandemi dönemi içerisinde işsiz kalan ya da dükkanını kapatmak zorunda olan vatandaşlarına yardım elini uzatmaktadır.

Sosyal dayanışmanın ne kadar önemli bir davranış biçimi olduğunun altını çizen Çanakkale Büyükşehir Belediyesi, ekonomik anlamda zorluklar çeken vatandaşlara erzak yardımının yanında bir de nakit yardımı da yapıyor.

Yapılan bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların da ilk önce başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru sonrasında da yardım için uygun görülen vatandaşlar, Çanakkale belediyesi tarafından yapılmakta olan yardımlardan yararlanabiliyorlar.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi ne gibi yardımlar yapmaktadır?

Yoksul vatandaşlara, pandemi döneminden dolayı ekonomik olarak sıkıntı içinde olan vatandaşlara, engelli olan vatandaşlara ve kimsesi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatan Çanakkale Büyükşehir Belediyesi; yardıma muhtaç olan vatandaşlara çok geniş çerçevelerde farklı farklı yardımlar yapmaktadır. Çanakkale halkının refah düzeyini daha da artırmak için yapılmakta olan bu sosyal yardımların başında da temel gıda yardımları gelmektedir.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yapılmakta olan sosyal yardımlar bu kadar ile de sınırlı değildir. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara para yardımı, kıyafet yardımı, bayram yardımı, evde bakım yardımları ile eşya yardımı gibi de pek çok çeşitte sosyal yardım da bulunmaktadır.

Yapılan bu yardımlar kapsamında üniversite öğrencisinden yaşlı vatandaşa, engelli vatandaştan kimsesi olmayan vatandaşlara kadar toplumda yer alan ve ihtiyacı olan herkes öncelik oluşturmaktadır ve göz önünde tutulmaktadır.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Çanakkale ‘de ikamet eden ve ekonomik olarak sıkıntı yaşamakta olan vatandaşların Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmekte olan sosyal yardımlardan yararlanma imkanına sahip olabilmeleri için ilk önce belediyeye giderek bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların önce Çanakkale Büyükşehir Belediyesine bizzat giderek ilgili başvuru formlarını doğru ve eksiksiz olarak doldurmuş olmaları gerekiyor.

Çanakkale merkezde oturan vatandaşların belediye tarafından yapılan sosyal yardımlardan yararlanabilmeleri için bizzat belediyeye giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Fakat Çanakkale merkez ilçesine uzak mesafede yaşayan yoksul ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar belediyeye gitmeden de online olarak intenet üzerinden başvuru işlemlerini yapabilirler.

Belediyeye bizzat gidemeyen fakat yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar; e – devlet sistemine TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilmektedirler. E – devlet sistemi üzerinden başvuru yaptıktan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlar bağlı bulundukları belediyeyi seçerek Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmekte olan sosyal yardım başvurularını yapabilirler.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyal yardım başvuru formu nasıl doldurulur?

Türkiye de faaliyette bulunan her belediyede olduğu gibi Çanakkale Büyükşehir Belediyesi de yardıma ihtiyacı olan müşkül durumdaki vatandaşların yardım başvuruları esnasında bir form doldurmalarını istemektedir. Vatandaşlar tarafından bu formun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması ise başvuru sürecinin daha da hızlı bir şekilde ilerlemiş olmasını ve yapılan başvurunun da onaylanmasını kolaylaştırmaktadır.

Başvuru formunda yer alan TC kimlik numarası, ad ve soyad, ikametgah adresi ile telefon numarası gibi şahsi bilgilerin yanında ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin maddi durumlarını da ölçmek için hanede kaç kişi olduğunu, hanenin toplam olarak aylık gelirinin ne kadar olduğunu ve başvuruda bulunan kişinin aylık olarak ne kadar bir kazanç elde ettiği şeklinde bazı önemli sorular vardır.

Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar ilk önce kendilerine yöneltilen bu soruları belediyeyi yanıltmamak için doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlamaları gerekiyor. Aksi halde sorulara yanlış veya eksik bilgi vermek suç olarak sayıldığı için vatandaşların başvurularının iptal edilmesi de söz konusudur. Nitekim formda verilmiş olan bütün bilgiler başvuru süresi boyunca da Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir kontrol edilmektedir.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardım başvurusu sorgulaması nasıl yapılıyor?

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi ‘ne bizzat giderek veya e – devlet sistemi üzerinden online bir şekilde sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar, yaptıkları başvurularının sonuçlarını da online olarak intenet üzerinden takip etmeleri gerekiyor. Sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını ise e – devlet sistemi üzerinden öğrenebilmektedirler.

Vatandaşlar, e – devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra yapmış oldukları başvuru sonuçlarını görüntüleyebilmektedirler. Ayı zamanda e – devlet şifresine sahip olmayan vatandaşlar da Çanakkale Büyükşehir Belediyesine bizzat giderek veya belediyeyi telefon numarası üzerinden arayarak başvuru sürecinin sonuncunun ne olduğunu öğrenebilirler.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvurusu için iletişim bilgileri nelerdir?

Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan bütün vatandaşlarına yardım elini uzatan Çanakkale Büyükşehir Belediyesi, zor durumda ki vatandaşlarına belediyeye bir sürü farklı yoldan ulaşmaları için de imkanlar sunmaktadır. Ekonomik olarak sıkıntı içinde olan kişiler, engelli olan kişiler, 65 yaş ve üstünde olan ve yardıma ihtiyacı olan kişiler belediyeye bizzat giderek de yapılmakta olan sosyal yardımlar ile ilgili bilgiler alabilirler ve kendileri için de sosyal yardım başvurusunda bulanabilirler.

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Devlet Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar

Sosyal yardım başvurusunda bulunabilmek için belediyeye gidemeyecek durumda olan veya yapılan sosyal yardımlar ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da Çanakkale Büyükşehir Belediyesi ‘ne ait olannumaralı telefon numarasını arayarak, almaya hakkı olduğu sosyal yardımlar ile ilgili bilgiler alabilirler veya belediyeye sosyal yardım başvurunda bulunmuş olan vatandaşlar da bu numara ile Çanakkale Büyükşehir Belediyesi ‘ne ulaşarak yapmış oldukları sosyal yardım başvuru sonuçlarını öğrenebilirler. Bir önceki haberimizde yer vermiş olduğumuzsayfasına giriş yaparak da bu konu ile ilgili birtakım bilgiler edinebilirsiniz.