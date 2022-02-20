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Camiler ve Kabe neden Allah'ın evi olarak tanımlanır?

Geçmişten günümüze gelen bazı kalıplar dinde sorgulamalara yol açmıştır. Bunların birisi de Allah'ın evi yoktur o bir mekana sığdırılamaz derken Camiler ve Kabe neden Allah'ın evi olarak tanımlanır sorusudur.

20 Şubat 2022 Pazar 03:21
Camiler ve Kabe neden Allah'ın evi olarak tanımlanır?
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Ramazan ayına sayılı günler kala dini sohbetler artmış ve yüzyıllardır alışılagelmiş kalıplar gündeme gelmeye başlamıştır. Bu sorulardan birisi de Allah için bir mekân söz konusu değilse neden camiler Allah’ın evi olarak kabul ediliyor?

Allah için bir mekân söz konusu değilse neden camiler Allah’ın evi olarak kabul ediliyor?

Allah’ın evi ifadesi olarak tanımlanan Kâbe ve camiler -Allah’ın evi yoktur ifadesine karşı değildir. Yeryüzündeki kâinattaki her yer Allah tarafından yaratılmıştır. Yaratıcının bir mekâna sınırlandırılması söz konusu değildir. Her yer ona aittir ve hiçbir zamanın bir mekân içinde sınırlandırılmamıştır. Cami ve Kabe’nin Allah’ın evidir diye anılmasının sebebi yarattıklarının ona kendilerini en yakın hissedecekleri yer olmasından doğan bir söz gelimidir. İbadet alanı olan bu mekânlar Allah’ın evidir derken aslında Allah’a kendimizi en yakın hissedeceğimiz yerler anlamına gelmektedir.

 



Son Güncelleme: 20.02.2022 03:21
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Anahtar Kelimeler:
AllahCamiKabe
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