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Büyükşehir Belediyesi 1440 eleman alım ilanına çıktı!

Belediyeler eleman alım ilanına çıktı. 5 Büyükşehir Belediyesi1440 eleman alımı yapacağını duyurdu. İşe ihtiyacı olan vatandaşlar, bu ilanları güncel olarak takip etmeye devam ediyor. 5 Büyükşehir Belediyesi hangi branşta eleman alacak? Başvuru için hangi şartlar gereklidir? Merak edilen tüm detaylar burada!

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:17
Büyükşehir Belediyesi 1440 eleman alım ilanına çıktı!
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5 Büyükşehir Belediyesi'nden sevindiren haber geldi. Özellikle yaz sezonunun gelmesiyle birlikte eleman ihtiyacı duyulması yönünde ilana çıktı. Toplamda 1440 kişi alarak, farklı branşlarda eleman alımının yapılacağı habere iş arayan herkes sevindi.

İşsizliğin şu son zamanlarda giderek arttığı ülkemizde, belediyelerin ilana çıkmasıyla yüzler güldü. Şartları taşıyan er T.C. vatandaşı ilana başvuru yapabilir. Bizde siz değerli okuyucularımıza aranan şartları haberimizde veriyoruz.

Açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dahilinde Zabıta ve İtfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. 

5 Büyükşehir'in alımları şu şekildedir;

Ankara Büyükşehir Belediyesi- 100 Ön lisans, 150 Lisans Mezunu Zabıta Alımı olmalıdır. En az 65 puanla Haziran ayı içinde alım olacaktır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi- 541 itfaiye eri, 278 Zabıta Memuru Alımı olur. En az 60 puanla alım olacaktır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi- Lise Mezunu 50, Lisans Mezunu 50 Zabıta Memuru Alımı olmalıdır. En az 60 puan gereklidir. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- Ön lisans Mezunu 40, Lisans Mezunu 60 İtfaiye Eri Alımı olacak. En az 60 puan olması gerekir. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi- Ön lisans ve Lisans Mezunu 101 İtfaiye Eri ve 70 Zabıta Memuru Alımı olacaktır. En az 50 puan şartı aranıyor. 

Başvuru şartları genel olarak; T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum sayılmamak, güvenlik soruşturmasından olumlu çıkmak, 30 yaşından büyük olmamak, en az B sınıfı ehliyeti olması, lise kpssp94 50 puan, ön lisans kpssp93 60 puan, lisans kpssp3 70 puan almalı, erkeklerde 1.67 boy, kadınlarda 1.60 boy, çalışmaya engel sağlık sorunu olmaması gerekir. 

Başvurular şahsen istediğiniz belediyeye giderek yapabilirsiniz. 


Son Güncelleme: 10.01.2022 13:17
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5 BüyükşehirBelediye1440Eleman Alımı
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