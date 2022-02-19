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Büyük günahlar affedilir mi? Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?

Geçmişte büyük günahlar işleyen ve bu yanlışlarından pişman olan kişiler büyük günahlar affedilir mi, büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı internette araştırıyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi 14:26
Büyük günahlar affedilir mi? Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?
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Evrende hatasız olan tek varlık Allah’tır. Allah’ın kulları olan insanlar hayatları boyunca yanlış yapabilirler. Rabbine ve diğer canlılara hata eden insanlar Allah’tan af dilerler. Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın affedici olduğu ve şirk dışında kalan bütün günahları affedeceği bildirilmiştir.

“Ey kendileri aleyhine (günah işleyerek) aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları bağışlar, doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”

Büyük günahlar işlendiğinde Allah affeder mi?

Büyük bir günah işleyen insanlar öncelikle bilmelidir ki Allah’ın şirk koşmak dışında affedemeyeceği bir günah yoktur. Kişinin günahı ne kadar büyük olursa olsun kimsenin yüzüne tövbe kapısı kapanmayacaktır. İnsan onurunu yok edici suçlar olan zina, içki ve hırsızlık gibi büyük günahları işleyenler için de tövbe kapısı açıktır. Burada önemli olan kişinin yaptığı hataların farkında olması ve bu hataları tekrarlamayacağına dair Allah’tan af dilemesidir.

İşlenen günahlar için umutsuzluğa kapılan insanları rahatlatan tövbe, geçmişin izlerini silmesinin yanı sıra ibadet yerine de geçer. Bu nedenle İslam alimleri günahın affına vesile olacak tövbenin kabulü için birtakım hususları ön plana çıkarmışlardır.

Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?

Allah katında tövbenin kabul edilebilmesi için ilk şart, kişinin yanlış davranışlarını fark ederek bunlardan pişmanlık duymasıdır. İşlenen günahı terk etmek ve bir daha yapmamak konusunda kararlı olmak, kişinin tövbe ederken ki samimiyetini ve isteğini gösterir. Ayrıca geçmiş günahlarından arınabilmek için iyi davranışlarda bulunulması önerilir.

Günahların affedilmesi, işlenen günaha göre yapılması gerekenler vardır. Günah, farz ibadetlerin terki gibi, Allah’a karşı görevlerin ihlal edildiği bir durum ise affedilmesi için terk edilen ibadetlerin kaza edilmesi gerekir. Bu günahların affedilmesi için eğer insanlara ya da topluma haksızlık yapıldıysa bu kişilerden helallik alınması gerekir.

 



Son Güncelleme: 19.02.2022 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Büyük Günahlar Affedilir MiTövbe Etmek
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