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Bursa'da korkunç ölüm! Sıkıştığı giysi kumbarası sonu oldu..

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabıları toplanıldığı kutuya sıkışan bir şahsın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği öğrenildi.

04 Şubat 2022 Cuma 12:40
Bursa'da korkunç ölüm! Sıkıştığı giysi kumbarası sonu oldu..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde giysi ve ayakkabı gibi ürünlerin toplanıldığı giysi kutusunda bir şahsın hareketsiz durduğunu gören çevre sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerinde bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlediler. 

İlçeye bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası yapılan inceleme çalışmalarında Ukrayna uyruklu olduğu tespit edilen B.T. isimli şahsın sokakta kullanılan giysi ve ayakkabı gibi ürünlerin toplanıldığı kutuya girerek eşya almak istediği ve ve girmeye çalıştığı bölmede de sıkıştığı anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafında başlatılan çalışmaların sona ermesiyle birlikte şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ayrıca B.T. emniyetteki kayıtlarında daha önceden hırsızlık kaydı olduğu da öğrenildi.



Son Güncelleme: 04.02.2022 12:40
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Anahtar Kelimeler:
BursaGiysi KumbarasıSıkışma
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