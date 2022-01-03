Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

COVID-19 salgını süresince maddi açıdan zorluk yaşayan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla birçok proje başlatıldı. Söz konusu projelerden birisi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası isimli projedir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, söz konusu yardıma belediyeye ait resmi intenet sitesinden başvuru yapılabileceğini açıkladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar www.bursa.bel.tr adresinden sosyal yardım ve sıcak yemek gibi hizmetler adına başvuru yapabilecekler.

Bursa Belediyesi Sosyal Yardım Parası başvuruları

Bursa Belediyesi Sıcak Yemek başvuruları

Bursa Belediye’sinin yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar belediyenin intenet adresinde bulunan başvuru formunu doldurmalı. Söz konusu formda, gerekli bilgiler eksik olmadan doldurulduktan sonra formun altında bulunan beyannameler dikkatlice okunup başvur seçeneği seçilmeli.

Sıcak yemek yardımı yalnızca 65 yaşını doldurmuş ve engelli olarak evinde yalnız yaşayan vatandaşlar adına düzenlenmiştir. Sıcak yemek yardımından da faydalanmak adına yine belediyeye ait resmi intenet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurmak gerekiyor.