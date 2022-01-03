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Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

COVID-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda birçok iş sektörü çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. İş sektörlerindeki bu ara sonrasında çalışan vatandaşlar maddi açıdan çeşitli sıkıntılar yaşayınca, devlet tarafından yardım projeleri düzenlendi. Söz konusu projelerden birisi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası projesi. Peki, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası projesi nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

03 Ocak 2022 Pazartesi 21:09
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?
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COVID-19 salgını süresince maddi açıdan zorluk yaşayan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla birçok proje başlatıldı. Söz konusu projelerden birisi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası isimli projedir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, söz konusu yardıma belediyeye ait resmi intenet sitesinden başvuru yapılabileceğini açıkladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar www.bursa.bel.tr adresinden sosyal yardım ve sıcak yemek gibi hizmetler adına başvuru yapabilecekler.

Bursa Belediyesi Sosyal Yardım Parası başvuruları

Bursa Belediye’sinin yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar belediyenin intenet adresinde bulunan başvuru formunu doldurmalı. Söz konusu formda, gerekli bilgiler eksik olmadan doldurulduktan sonra formun altında bulunan beyannameler dikkatlice okunup  başvur seçeneği seçilmeli.

Bursa Belediyesi Sıcak Yemek başvuruları

Sıcak yemek yardımı yalnızca 65 yaşını doldurmuş ve engelli olarak evinde yalnız yaşayan vatandaşlar adına düzenlenmiştir. Sıcak yemek yardımından da faydalanmak adına yine belediyeye ait resmi intenet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurmak gerekiyor.


Son Güncelleme: 03.01.2022 21:09
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Bursa Sosyal Yardım ParasıBursa Sosyal Yardım Parası Başvuruları
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