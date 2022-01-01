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Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ve kişilere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım yapılmaktadır. Bursa'da yaşayan kişiler, bu yardımdan nasıl yararlanılacağını araştırmaktadır. BBB'nin sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım başvurusunu sizler için derledik. İşte BBB sosyal yardım başvurusu detayları...

01 Ocak 2022 Cumartesi 14:08
Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Bursa’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım yapılmaktadır. Bu yardımdan nasıl yararlanılır?

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvurusu

Yardım için https://www.bursa.bel.tr/yardim_basvuru adresinden başvuru yapabilirsiniz. Çıkan sayfada Sosyal Destek Başvuru Formu butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu sayfada sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız gerekmektedir. Daha sonra ön Başvuru oluştur diyerek başvuruyu tamamlayabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yardım sorgulama

Yukarıdaki linke girdikten sonra kimlik bilgilerinizi ve başvuru no ile doğrulama kodunu girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım işleri ile ilgili 444 16 00 numaralı hattı arayabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 01.01.2022 14:08
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım BaşvurusuBursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım
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