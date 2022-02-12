Burnunda çıkan sivilce burnunu milim milim eritti!

Bu güne kadar duyulmamış ilginç ve bir o kadar da üzücü olay Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesinde meydana geldi. Burada yaşayan 59 yaşındaki Kazım Öztaş, bir süre önce bununda çıkan sivilcenin artık iyice canını acıtması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikleri sonrası cilt kanseri olduğunu öğrenen adamın hayatı bunda sonra kabus gibi geçti.
Işın tedavisi, sonrası hergün bununu milim milim kaybeden Kazım Öztaş, şuan hastalığının devam ettiğini ve ayın 15'inde tekrar bir ameliyata gireceğini belirterek , ameliyatı devletin karşıladığını fakat ameliyat sonrası kullanılması zorunlu olan maskeyi karşılamadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.