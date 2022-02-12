Burnunda çıkan sivilce burnunu milim milim eritti!

Bu güne kadar duyulmamış ilginç ve bir o kadar da üzücü olay Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesinde meydana geldi. Burada yaşayan 59 yaşındaki Kazım Öztaş, bir süre önce bununda çıkan sivilcenin artık iyice canını acıtması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikleri sonrası cilt kanseri olduğunu öğrenen adamın hayatı bunda sonra kabus gibi geçti.

Cilt kanseri teşhisi sonrası soluğu Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kazım Öztaş, burada bir süre ışın tedavisi gördü. 15 seanstan sonra bununda bulunan kıkırdağı eriyen Öztaş, tam 31 kez yüzünden ameliyat olmak zorunda kaldı.

Işın tedavisi, sonrası hergün bununu milim milim kaybeden Kazım Öztaş, şuan hastalığının devam ettiğini ve ayın 15'inde tekrar bir ameliyata gireceğini belirterek , ameliyatı devletin karşıladığını fakat ameliyat sonrası kullanılması zorunlu olan maskeyi karşılamadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.