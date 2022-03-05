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Burdur'da meydana gelen kaza 4 genci hayattan aldı!

Burdur'da meydana gelen bir kaza, içerisinde hepsi 21 yaşında olan 4 gencin hayatını kaybetmesine neden oldu.

05 Mart 2022 Cumartesi 13:21
Burdur'da meydana gelen kaza 4 genci hayattan aldı!
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Korkunç kaza Burdur'dan geçen Afyon-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yahya Kılıç'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı ve yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobil ikiye bölündü.

Yapılan ihbar üzerinde olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde 4 kişinin olduğunu tespit ettiler. Başlatılan çalışmalar sonrasın da araç içindeki gençler sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde araçtan çıkarılan g gencin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

HEPSİ 21 YAŞINDA!

Yapılan incelemeler sonucunda kazada hayatlarını kaybeden gençlerin kimlikleri belirlendi. Araç sürücüsünün 21 yaşında Yahya Kılıç olduğu tespit edilirken yan koltukta oturan kişinin 21 yaşındaki Recep Aslan olduğu belirlendi. Aracın arka koltuğunda oturanların isimlerinin ise Edanur Ocaklı (21) ile Kerime Ece Karataş (21) olduğu tespit edildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin hemen ardından hayatlarını kaybeden 4 gencin cansız bedenleri otopsi işlemlerinin yapılması için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Gençlerin ölüm haberlerini alan aileleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine akın ederken hastane önünde gözyaşları adeta sel oldu.



Son Güncelleme: 05.03.2022 13:21
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BurdurKaza4 Genç21 Yaşında 4 Genç
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