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Bulgaristan'da emeklilik yaşı ve maaşı ne kadar?

Her çalışanın hayali olan emeklilik Bulgaristan'da yaşayanlar içinde merak ediliyor. Bulgaristan emeklilik yaşı kaç? Bulgaristan'da emekli maaşları ne kadar? Göç edenlerin ve orada yaşayanların internette en çok araştırdığı konulardan biri olan soruların yanıtını haberimizde veriyoruz.

04 Ocak 2022 Salı 17:12
Bulgaristan'da emeklilik yaşı ve maaşı ne kadar?
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Bulgaristan'da yaşayanların merakla araştırdığı konuların başında emeklilik şartları geliyor. Kadınlar ve erkekler kaç yaşında emekli olur? Emekli maaşı ne kadardır? Merak edilenleri siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

Bulgaristan'da kadınlar için emeklilik yaşı 63 olarken, erkeklerde bu yaş 65'tir. Sigorta kapsamında kadınların 37 yılı doldurması gerekirken, erkeklerin 40 yılı doldurması şarttır. 

Bulgar vatandaşların 15 sene çalışarak emek vermeleri lazımdır.

1 Ocak 2021'de belirlenene göre emekli maaşları asgari ücretin biraz üzerinde seyrediyor. 300 leva olarak belirlenen ücrette Euro olarak bakıldığında 153 Euro'ya denk gelir. Korona virüs nedeniyle Ocak, Şubat ve Mart ayında 50 leva daha fazla ödenmiştir. 

Bulgaristan emeklilk şartları ise; 

20 yaşına kadar sigorta şarı aranmaz ama 25 yaşına gelmiş birinin 1 yıllık sigortası olması gerekir. 30 yaşında olanların ise 3 dönem sigortaların bulunmuş olmaları lazım. 40 yaşına gelindiğindeyse 7 senelik sigorta bulunması gerekir. 40 yaş üzeri için 10 yıl sigorta lazımdır. Görme engeli bulunan kişilerde bu şartlara bakılmaz. Emekli olan kişi vefat ettikten sonra bakmakla yükümlü olduğu insanlara maaşı bağlanır. Bulgaristan vatandaşı olanların emeklilikleri ise yüzde 20 daha fazladır. 

Bulgaristan emekliliği için ise; E-devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bizzat yapılır. 

Bulgaristan emeklilik belgeleri şunlardır; ikamet adresi, çalışmış olduğu yıllara ait belge, evliyse evlilik belgesi, askerliği yaptığına dair belge gerekir. 

Ölüm kaynaklı emeklilikte ise; ölüm belgesinin yanı sıra diğer yukarıda saydığımız belgeler gereklidir. 

Bulgaristan'dan emekli olmak için 15 yıl şartı aranır. En az 15 sene çalışmış olması lazımdır, emeklilik haklarından yararlanabilmek için. 

 

 

 


Son Güncelleme: 04.01.2022 17:12
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