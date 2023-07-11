Bu internet sitelerine sakın girmeyin! Tüm birikimi çalındı, evine haciz geldi!

İnternet sitesinden araba alacağım derken evine haciz geldi! Ne arabasını ne de parasını alabilince zavallı adam üzerine bir bardak soğuk su içti. İşte detaylar...

Son yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte maalesef dolandırıcılık vakaları da artmaktadır. İnsanlar, çeşitli online platformlarda alışveriş yaparken, banka işlemleri gerçekleştirirken veya kişisel bilgilerini paylaşırken dolandırıcıların hedefi haline gelmektedir. İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri giderek sofistikeleşmekte ve mağdurların maddi ve manevi zararlarına sebep olmaktadır. Dolandırıcılar, sahte web siteleri, phishing e-postaları, sahte çekilişler, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık gibi çeşitli yöntemlerle insanların güvenini istismar etmektedir. Dolayısıyla, internet kullanıcılarının dikkatli olmaları, şüpheli durumları doğru bir şekilde değerlendirmeleri ve kişisel bilgilerini korumaları önemlidir.







Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Kasım Özkan, araç almak için yıllardır biriktirdiği parayı kullanmaya karar verdi. Özkan, satışa çıkardığı aracını 150 bin liraya satarak yeni bir otomobil almak için harekete geçti. Ancak hayatı beklenmedik bir şekilde kabusa dönüştü.

Kasım Özkan, aracın satışından elde ettiği 150 bin lirayı banka hesabına yatırdıktan sonra hesabını kontrol etmek istediğinde büyük bir şok yaşadı. Banka hesabında eksi bakiye olduğunu ve kredi hesabından onayı olmaksızın 28 ayrı işlemle 150 bin liranın çekildiğini fark etti. Dolandırıcılar, Özkan'ın telefonuna sızarak toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etmişlerdi.





Mağdur olan Özkan, bu olayın şokunu atlatamadan bir başka sıkıntıyla karşılaştı. Evine haciz geldi ve yaşadığı talihsizliklere bir yenisini ekledi. Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu alamayınca savcılığa başvurdu. Bankadan şikayetçi oldu ve dolandırıcıların bulunması için yardım talebinde bulundu. Ancak hayalleri suya düşen Özkan, yaşadığı talihsizlikler karşısında çaresizlik içinde oğluna dönerek "Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para" dedi.

Özkan, bu olayla birlikte daha önce de farklı dolandırıcılıklara maruz kaldığını ifade etti. Her araç aldığında çeşitli dolandırıcılıklarla karşılaştığını belirten Özkan, bir seferinde güvendiği bir kişiye kaparo verdiğini ancak aracı alamadığını, başka bir seferinde ise aracı kiralamak istediğinde para verdiğini ancak ne para ne de araç elde edebildiğini söyledi.

Kasım Özkan, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ve dolandırıcıların yakalanmasını istediğini dile getirdi. İki öğrenci okutan bir baba olarak yaşadığı zor durumun çözülmesini umut ettiğini ifade etti.