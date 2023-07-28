Bu haberi okuduktan sonra hüngür hüngür ağlayacaksınız! Duyanlar 'yok daha neler' diyor!

Uzmanların yaptığı açıklamalar gözyaşlarının faydalarını ortaya koydu! Bu açıklamaları dinleyince hüngür hüngür ağlayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZYAŞININ FAYDALARI

30 farklı ülkede yapılan araştırmaya göre ağlamak insanları rahatlatıyor ve yüzde 70 pratisyen hekim insanların düzenli olarak ağlaması gerektiğini söylüyor. Shakespeare 'Ağlamak üzüntünün derinleşmesini önler' demişti. Aynı zamanda uzun bir ağlama sonrasında vücudunuzda hiçbir değişiklik yaşanmasa bile büyük bir rahatlama yaşattığı biliniyor. Charles Darwin'e göre ise göz etrafında olan kasların kasılması gerektiği için gözyaşları ortaya çıkıyordu ve bebekler ebeveynlerin dikkatini çekmek için ağlıyordu. Yetişkinlerin gözyaşı dökmesi ise duygusal uyarıcılara karşı bir fizyolojik tepki olarak biliniyor. Ağlamayla birlikte yüz ifadesi ve nefes alma şekilleri de değişiyor. Bilimsel olarak ağlamak kimyasal uyarıcıya tepki şeklinde gözyaşı üretmekten farklı olarak biliniyor.





Duygusal olarak ağlamanın ise yalnızca melankoli kaynaklı olmadığı, komedi izlerken sevinçten gözyaşı dökmenin de mümkün olduğu söyleniyor. Yetişkin insanların neden ağladığı ile ilgili bir bilgi yok ancak bazı uzmanların fikirleri bulunuyor. Bazı uzmanlar yetişkin ağlamasıyla bebek ağlaması arasında büyük bir fark olmadığını söylüyor. Araştırmacılar ise yalnız kalındığı zaman ağlandığını ve insanın kendi duygularını daha iyi anladığını söylüyor. Bazı uzmanlar ise duygusal olarak stresli olan zamanlarda rahatlamak, iç boşaltmak için yardımcı olduğunu söylüyor. Gözyaşı kanallarının tıkanması da göz kuruluğu ve göz sağlığı açısından sorun oluyor. Bu şekilde ağlamak bu sorunu ortadan kaldırıyor. Özellikle üzgünken ağlamak kalbin daha az yorulmasına etki ediyor ve stresle başa çıkılabiliyor. Aynı zamanda mutluluk hormonlarının harekete geçmesini sağlıyor. Üzgün olduğu zaman ağlayan insanlar diğer insanlara göre daha rahat uyuyor. Sıkıntılı ya da sevinçli olduğu zaman tansiyonu düşen veya çıkan insanlar ağladıkları zaman tansiyonları normale dönüyor. Ağladığı zaman stres hormonları uzaklaşıyor. 1986 senesinde Amerikan gazete ve dergilerinde inceleme yapan psikolog ağlama ile ilgili makalelerin yüzde 94'ünde ağlamanın gerginliği aldığı sonucuna varmıştır. 2008 senesinde 30 farklı ülkede 4 bin 300 genç yetişkinle yapılan araştırmalara göre ağladıktan sonra kişiler kendilerini daha iyi hissediyor. Bazı insanlar hiçbir şey değişmediğini, bazıları da daha kötü hissettiklerini söylüyor. Uzmanlar bu farklı duyguların sosyal durumlarla ilgisi olduğunu söylüyor. Eğer kişi ağlama duygusunu bastırıyorsa ağladıktan sonra rahatlama hissi daha az oluyor.