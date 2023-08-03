Bu fiyatlar hiçbir yerde yok! Yumuşatıcıdan toz deterjana en ucuz fiyat o markette

Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı alışverişin adresi olan A101'de her hafta yeni sürprizler sizi bekliyor. Üstelik kaliteden ödün vermeden ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve A101'in renkli dünyasına adım atın!

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, müşterilerine her hafta yüzlerce üründe indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken A101, bu hafta da indirimli ürünleriyle müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını açıyor. Raflardaki zengin ürün çeşitliliği sayesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok seçenek sunan A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok üründe indirim fırsatları sunuyor.

A101 marketinde müşterileri muhteşem fırsatlar bekliyor! Haftanın yıldızları kapsamında, Vernel konsantre yumuşatıcı, yasemin kokulu pirinç ve tam yağlı yoğurt inanılmaz fiyatlarla satışa sunulacak. 2 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu kampanya ile müşteriler hesaplı alışverişin keyfini çıkaracaklar. Ayrıca, A101'de birbirinden lezzetli peynir çeşitleri, sağlıklı yoğurtlar ve çeşitli içecekler de indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. Peynes tam yağlı taze beyaz peynir, Birşah kaymaklı tava yoğurt, Coca-Cola Zero / Sprite gazlı içecek ve daha birçok ürün uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen A101 marketlerine uğrayın ve indirimlerin keyfini yaşayın!

A101 marketi, müşterilerine her hafta düzenlediği indirimlerle ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Haftanın yıldızları olarak belirlenen ürünler, özellikle 2 Ağustos tarihine kadar müşterileri bekliyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Vernel konsantre yumuşatıcı, yasemin kokulu pirinç ve tam yağlı yoğurt bulunuyor. Bu ürünlerin indirimli fiyatları, müşterileri cezbediyor ve marketlerde izdiham yaratıyor.

A101'ün haftanın yıldızları listesinde peynir çeşitleri de yer alıyor. Peynes tam yağlı taze beyaz peynir, Ahir tam yağlı taze beyaz peynir ve Tarabya tulum peyniri gibi lezzetli peynirler indirimli fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Milkten tuzlu tereyağı ve Milkten çikolatalı puding de cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

İçecek kategorisinde ise Coca-Cola Zero ve Sprite gazlı içecekler altı adetlik paketlerde uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor. Ayrıca, Akmina sade maden suyu da indirimli fiyatlarıyla tüketici ilgisini çekiyor.

Sağlıklı alternatifler arayanlar için ise Birşah kaymaklı tava yoğurt ve Eker sade kefir gibi ürünler öne çıkıyor. Bu sağlıklı ürünler, uygun fiyatlarıyla hem damak tadına hem de bütçeye hitap ediyor.

A101 marketlerinde müşterilere sunulan bu fırsatlar, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. İndirimli ürünleri kaçırmamak için müşterilerin hemen marketlere uğraması tavsiye ediliyor. A101, müşteri memnuniyeti odaklı politikası ve kaliteli ürünleriyle tüketicilerin tercih ettiği bir alışveriş merkezi olarak biliniyor.

















A101 marketi, indirimli ürünlerle müşterilerine ekonomik alışverişin kapısını açmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden lezzetli ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu olan A101 raflarında birçok ürün indirime girdi.

Dondurulmuş soğan halkaları, Nimet, Feast ve Torku markalarıyla 450 gramı sadece 18,90 Türk Lirası'na satılıyor. Tatlı krizlerinize hitap eden Biscolata Pia frambuaz jöleli bitter çikolatalı kek, 100 gramı 13,90 Türk Lirası'na indi. Çocukların ve büyüklerin favorisi Eti Cicibebe bebek bisküvisi ise 172 gramı 14,90 Türk Lirası'na alıcılarını bekliyor.

Sağlıklı alternatif arayanlar için A101, Altınkılıç sade kefir ve Bozbeyi olgunlaştırılmış klasik inek peyniri gibi ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. Tarabya hellim peyniri ve Torku dilimli burger peyniri de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Karper sürülebilir üçgen peynir 24x12,5 gramı sadece 42,50 Türk Lirası'na alıcılarını bekliyor.

Bu indirim fırsatlarıyla A101, müşterilerine kaliteli ve ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyor. Müşteriler, indirimli ürünleri kaçırmamak için hemen en yakın A101 marketine uğramalı. A101, her hafta müşterilerine cazip fiyatlarla birbirinden lezzetli ve kaliteli ürünleri sunarak alışveriş keyfini artırıyor.

A101 marketler zinciri, müşteri memnuniyetini ve alışveriş kolaylığını ön planda tutarak, her hafta düzenli olarak sunduğu indirimli ürünleriyle tüketicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Dondurulmuş gıdalar, süt ürünleri, atıştırmalıklar ve daha pek çok kategorideki ürünlerde yapılan indirimler, müşterilerin bütçesine dost bir alışveriş deneyimi sunuyor. A101 marketler, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin güvenini kazanmış bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Müşteriler, A101'in haftalık indirim fırsatlarını kaçırmamak için düzenli olarak katalogları takip ederek en iyi fiyatları yakalama şansına sahip oluyorlar.