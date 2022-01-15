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Bowling salonu nasıl açılır? Bowling salonu açma maliyeti ne kadar?

Bowling hem gençlerin hem de orta kesimin ilgisini çeken popüler oyunlardan biridir. Bu yüzden bowling salonu işletmek gayet kazançlı ve kârlı bir iştir. Bu sektörde işletmeci olmak için sıfırdan başlayabilir ya da bayilik veren firmalardan salon bayiliği alabilirsiniz. Peki bowling salonu maliyeti ne kadar? Bowling salonu nasıl kurulur? İşte detaylar...

15 Ocak 2022 Cumartesi 09:28
Bowling salonu nasıl açılır? Bowling salonu açma maliyeti ne kadar?
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Bowling günümüzde pek çok kişi tarafından sevilen popüler oyunlardan biridir. Yaygın olarak tercih edilen eğlence sektörlerinden biri olan bowling, eğer bir işletme kurmak istiyorsanız öncelik vermeniz gereken yerlerden biridir. Bu sektörde sıfırdan başlayarak ya da bayilik alarak işletmeci olabilirsiniz. Bowling salonu işletmecilği için öncelikle salon ölçülerine karar verebilirsiniz. Bowling salonu açmak için yapmanız gerekenler, bowling salonu ölçüleri, maliyeti ve kazançları hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Bowling salonu nasıl kurulur?

Bu işe başlamadan önce ilk olarak ulusal bir firmadan bayilik mi almak yoksa işletmeyi kendiniz mi kurmak istiyorsunuz ona karar vermelisiniz. Sıfırdan bir firma açacaksanız işletmenin tüm kontrolü sizde olacaktır. İşletmenize ait tüm kararları kendiniz alabilirsiniz. Bu işin tek dezavantajı bayilik alan firmaların pazarşama bütçeleri ile rekabete girmenin gelişiminizi zorlaştırabileceğidir.

Bir firmadan bayilik almanız durumunda pazarlama bütçesinden kuruluma kadar bütün masrafları düşürebilirsiniz. Ancak bayilik almanız halinde promosyonlara, çalışan kadrosuna, yapılacak olan aktivitelere ve alınacak ücretlere ana firma karar vermektedir.

Ne yapmak istediğinize karar verdikten sonra mekan seçimine geçmelisiniz. Kiralayacak veya satın alacak bir yer bulmalısınız. Bowling salonunun; avm, sinema gibi eğlence yerlerine yakın olması gerekir. Seçtiğiniz yerin araç park yeri olmalıdır. Ayrıca alışveriş merkezlerinin dışındaki boş depoları da bowling salonuna dönüştürebilirsiniz. Böyle bir durumda inşaat firmaları ve müteahhitler ile anlaşmanız gerekir.

Mekan seçiminden sonra ek  aktivitelere karar vermelisiniz. Gelirinizi yükseltmek için oyun aktiviteleri, hediyelik eşya ve oyuncak stantları kurulumları yapabilirsiniz. Eğer bir atari salonu açmak istiyorsanız yeni ve güncel oyunları seçmeye özen göstermelisiniz. Gıda stantlarına yer vermeyi düşünüyorsanız içindeki yiyecek ve içecekleri açılıştan bir hafta öncesinde verebilirsiniz. Ardından kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Gerekli ekipmanları açılıştan önce temin etmelisiniz. Salon için kırılma ihtimaline karşı sayıca fazla lobut siparişi vermelisiniz. Bunlara fazlasıyla ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca çeşitli ağırlıklarda bowling topları ve çocuklar için daha hafif toplar sipariş etmelisiniz.

Engelli vatandaşlar için engelli rampası almalısınız. Daha sonra personel seçimine geçmelisiniz. Personellerinizi açılıştan 3-4 hafta önce işe alarak eğitimlerini tamamlamalısınız. 

Açılışa özel kampanyalar düzenleyebilir böylece adınızı tanıtabilirsiniz. Açılıştan önce insanlara haber vermek için bir el ilanı dağıtabilirsiniz.

Bowling salonu kurulum maliyeti

Her yaş grubundaki insanların tercih ettiği bir aktivite olan bowling, oldukça kazançlı bir yatırımdır. Bowling salonlar eğlenceli olması nedeniyle her zaman iş görebilecek bir mekandır. Bir işletme açmak istiyorsanız bowling iyi bir altenatif olacaktır.

Yaklaşık 50.000 TL sermaye ile bu işe girecek girişimcilerin daha çok kazanç sağlaması için kaliteli bir salon açmaları gerekir. Bu yüüzden maaliyeti 100.000-200.000 TL arasında değişmektedir. Bu durumda bankalardan kredi çekebilir, uygun ödeme koşullarından yararlanabilirsiniz.

Bowling salonu açma kredisi nasıl alınır?

Bankaların müşterilere verdiği bireysel kredilerle, küçük işletme kredisi ve yatırımcılar aracılığı ile finansman elde edebilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde açılan salonlar ile iş birliği yapabileceğiniz firmalarla görüşerek şehir merkezlerinde bir salon açabilirsiniz. Salonu açmadan önce girişimcilerin yaptıkları fizibilite araştırması ve Pazar araştırması yaparak iş planı hazırlamanız gerekir. İş planındaki bilgilerle salonun ihtiacı olan maliyet giderlerinin karşılanması, kamu giderleri ve reklam maliyetlerinden oluşan gider kalemlerini görmek mümkündür. Bunun için gerekli sermayeyi bankalardan kredi alarak ya da devlet teşviklerinden yararlanarak sağlayabilirsiniz. 

Bowling salonu maliyeti ne kadar?

Şehir merkezlerindeki eğlence yerlerinde müstakil olarak belli bir arazi içinde açılacak olan bowling salonunun inşaat ruhsat maliyeti de dahil edildiğinde oldukça fazla maliyete gelmektedir. Alışveriş merkezerinde açılacak bir bowling salonu için yaklaşık 100bin TL gerekmektedir. Eğer birikmiş bir sermayeniz yok ise bankalardan bowling salonu açmak için 100 bin TL iş yeri açma kredisi çekerek salonu açabilirsiniz. 

Bowling salonu ölçüleri

İş yeri açarken bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Bu kurallar arasında salon alanının ölçüleri de yer almaktadır. Bowling alan uzunluğu 19.17 cm genişliği ise 1.52 cm olmalıdır. Bowling atış faul çizgisi ile baş kuka arasındaki mesafe 18.28 cm olmalıdır. Ölçüleri dikkat alarak bowling salonu açabilirsiniz. 


Son Güncelleme: 15.01.2022 09:28
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