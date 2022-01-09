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Borçlulara müjde! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda siciller temizlenecek!

Edinilen bilgiler doğrultusunda yeni yapılanma kararları kapsamında kredi kartları, kredi borcu olanların yüzlerini güldürecek. Yapılandırma ile beraber kredi kartı, kredi çek ve senet borçlularının sicilleri temizlenecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

09 Ocak 2022 Pazar 00:22
Borçlulara müjde! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda siciller temizlenecek!
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Borçları olan ve bu borçları ödemekte zorlanan ödeseler bile yeni kredi çekmek istediklerinde kredi notlarındaki olumsuz görüntüden dolayı kredi çekemeyen vatandaşlara sevindirici bir haber geldi. Yeni yapılandırma kanunları kapsamında hali hazırda bulunan borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyen vatandaşların sicilleri temizlenecek. Bu sayede kişiler kredi çekmek için başvurdukları bankalardan geri çevrilme korkusu yaşamayacak. Lakin önemli olan nokta tüm borçların yapılandırma kapsamında belirlenen tarih olan 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesidir.

Vatandaşlara kredi notu yapılandırması

Borcu olup da ödemekte zorlanan kişilere müjde geldi. Borç ödemekte sıkıntı yaşayan milyonlarca kişi yapılandırma ile ticari ve bireysel kredi, kredi kartı, protestolu çek ve senet borcunu zamanında ödeyemeyenlerin bu sorumluluklarından oluşan kredi sicilleri temizlenecek. Düzenleme kapsamında alınan bilgilere göre, bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan biri alınan kredilerin ya da borçların ana para ve taksit ödemeleri 20 Mayıs tarihinden önce alınmış olmalıdır. Bu sayede vadesi 20 Mayıs’tan önce dolmuş olan kredilerin ödemeleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödendiği takdirde kredi notunuzda yer alan olumsuzluklar giderilecek. Bu haber kredi çekmek isteyip de kredi notundaki olumsuz görüntüden dolayı kredi çekemeyen vatandaşlar için oldukça olumlu bir haber.

Türkiye Bankalar Birliği’nden müjde

TBB’nin açıklamaları kapsamında hali hazırda borcu olan kişiler borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödediği takdirde Risk Merkezi’nde yer alan ve kişilerin sicilini etkileyen kayıtlar silinecek ve kişiler olumlu işlemlerine devam edebilecek. Bunun yanı sıra bu yapılandırma ile alakalı merak edilen tüm sorulara Türkiye Bankalar Birliği yanıt verdi.

Kimlerin sicili temizlenecek?

Yeni yapılandırma doğrultusunda aşağıda yer alan kişilerin borçlarını ödedikleri takdirde sicilleri temizlenecek:

  • Gerçek veya tüzel kişilerin bireysel kredileri,
  • Gerçek veya tüzel kişilerin ticari kredi borçları,
  • Karşılıksız çek,
  • Protestolu senedi olan vatandaşları kapsamaktadır.

 

Borç bilgileri nasıl öğrenilir?

Eğer ki ne kadar borcunuzun olduğunu ve borcunuza ilişkin detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız hesap ekstrelerinizden ya da borcunuzun olduğu banka şubelerinden bunun yanı sıra finans kuruluşlarından bilgi edinebilirsiniz. Bunların yanı sıra TBB, gerçek ve tüzel kişilere ait olan kredi kartı, çek ve senet, kredi ile alakalı raporları da hazırlıyor. Gerçek kişiler bu talebini e-Devlet Türkiye Bankalar Birliği sayfasından kolaylıkla yapabilir. Ayrıca Risk Merkezi ana sayfasına giriş yaparak da talebinizi yapabilirsiniz.

Borç ödeme bilgileri Risk Merkezi’nde yer almayacak

Kişiler belirtilen tarihe kadar borçlarını öderse yapılandırma doğrultusunda bundan sonra yapacakları finansal işlemlerde geçmişe ait borç ödeme kayıtları Risk Merkezi tarafından dikkate alınmayacak.

Yeniden yapılandırma için başvuru nereye yapılmalı?

Kişi borcunun bulunduğu banka şubesine ya da finans şubelerine giderek yapılandırma için başvuruda bulunabilir.

Yapılandırma başvurusu olumsuz yanıtlanırsa ne yapılır?

Bankanızda veya finansal kuruluşlarda bulunan krediniz veya borçlarınız için kredi sözleşmesi imzalarsınız. Bu sözleşmedeki değişiklikler hem borçluyu hem de alacaklı bankayı ilgilendirir, değişiklik hakkı saklıdır. Bu sebeple bankanın kendi ticari kararı bu olumlu-olumsuz kararda etkili olmaktadır.

Borcumu ödedim şimdi ne yapmalıyım?

Yapılandırma kapsamında belirlenen tarih olan 31 Aralık 2021 tarihine kadar borcunuzu öderseniz borcu ödediğiniz bankadan ya da finansal kuruluştan ödeme yaptığınıza dair bir belge alırsınız. Bu sayede Türkiye Bankalar Birliği tarafından Risk Raporu alınır ve belgeler ile kanıtlanır.

Bankalar ve finansal kuruluşlar borcun ödendiğini ne zaman görür?

Kişi borcunun tamamını ödediği tarihten itibaren 3 gün içinde bireysel ve ticari borçlar ekrana düşer.

Borçlarını ödeyenler yeni kredi kartı alabilirler

Kişi borçlarını ödediğinde bankalardan kredi kartı alması bankaların ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ile alakalı düzenlemeler doğrultusunda karar vermelerine bağlıdır. Olumlu yanıt alındığı takdirde kredi kartı alınabilir. Bunun yanı sıra bankalar olumsuz yanıt da verebilir. Dolayısıyla bu durum bankanın kararına kalmıştır. Risk Merkezi raporundaki borç ve diğer bilgilerde hata varsa ya da eksikse borç neredeyse o şubeye başvuru yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 09.01.2022 00:22
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Anahtar Kelimeler:
BorçYapılandırmaSicil
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