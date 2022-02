Bodo E-Hediye Kartı Sayesinde Mutluluk Artık Çok Yakın!

Hediye kartları, son yıllarda oldukça popüler olan ve sevdiklerinize hediye göndermede kolaylık sağlayan bir araçtır. Araçtır çünkü hediyeyi kullanıcı kendisi seçecektir. Ancak bu hediyenin nereden seçileceğine siz karar vermek zorundasınız çünkü genellikle her işletme, kendi belirlediği adreslerden alışveriş yapılması üzerine, bu hizmeti kullanıcılara sağlar. En çok işe yaradığı noktalardan biri ise, seçeneklerde kararsızsanız bu kartları kolaylıkla kullanabiliyor olmanız. E-hediye kartı ise mağazalara gitmeye gerek duymadan internet üzerinden her an sipariş edebilirsiniz. Ayrıca e-postanıza gönderildiğinden çok daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. Sevdiklerinize hediye almak konusunda bu tarz bir kolaylığı da kullanmak ancak yine de kendi fikirlerinizi ortaya koymak isterseniz, bu hizmeti alacağınız tek adres bodo.com! Üstelik burada yalnızca böyle bir hizmetle değil, daha önce hiç karşılaşmadığınız benzersiz bir hediye tarzı ile de tanışacaksınız. Size ve sevdiklerinize oldukça keyifli deneyimler yaşatacak olan hediyeleri, adı üzerinde deneyim hediye olarak karşınıza çıkıyor.

E-hediye kartı nasıl satın alınır?

Bodo, online hizmet sunan bir internet mağazasıdır ancak hediye sunumları için hem e-hediye kartı hem de normal hediye kartı seçenekleri tanımaktadır. Deneyimler, farklı kurumlarda gerçekleştiğinden ve bunu bir şekilde armağan formuna dönüştürüp en güzel şekilde sunabilmeniz adına araç olarak kullanılan kartları satın almak oldukça basittir. Az önce söylediğimiz gibi bodo, sevdiklerinize vereceğiniz hediyelerde: hem kendi fikrinizi ortaya koyup hem de seçimi karşı tarafa bırakmak istemeniz durumunda bu araçlar sayesinde kolaylıkla yardımcı oluyor. Siz, bodo.com mağazasından hoşunuza giden ve o kişiye uygun olduğunu düşündüğünüz birkaç tercihte bulunup bunları sepete ekliyorsunuz. Daha sonra e-kartı seçerek tercihlerinizin, o kişiye gönderilecek postada yer almasını sağlıyorsunuz. Artık seçim konusunda karar o kişiye ait oluyor ve yalnızca kendisine gelen seçeneklerden değil, kartın içerdiği fiyat ölçüsünde bodo’dan farklı deneyimleri de tercih olarak değerlendirebiliyor.

E-hediye kartı nasıl kullanılır?

Gelin, e-sertifikanızı almadan önce, bodo.com mağazasında sizleri nasıl muhteşem hediyelerin beklediğinden bahsedelim https://bodo.com/tr/hediye-karti/! ‘’Boeing 737 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’: yolcu koltuğunda gerçekleştirdiğiniz gerçek bir uçuştan daha fazlası! ‘’SPA’da Romantik bir Akşam’’: sevdiğinizle geçirdiğiniz en özel akşamlardan. ‘’Korku Evi Oyunu’’: korku sevenlerin mutlaka kapısını çalmak isteyeceği bir adres! Daha onlarca deneyimi bodo’da keşfedebilirsiniz. E-posta adresinize gönderilen e-sertifikanızı kullanmak için öncelikle gerçekleştirmek istediğiniz deneyime karar vermelisiniz. Daha sonra web adresinden kartı aktifleştirip kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz. Sertifikayı yazıcıdan çıktısını alarak deneyim noktasında ödeme için kullanabilirsiniz. Üstelik deneyim 9 ay içinde gerçekleştirilebilir. Bodo ile hayatı keyfinize göre yaşayın.