Bizim Market 3 harfli marketlere meydan okudu! 15 Ağustos'a kadar görülmemiş fiyatlar kapıyı çalacak

Bizim Market, 15 Ağustos'a kadar devam edecek büyük indirim etkinliğini duyurdu! 1-15 Ağustos 2023 arasındaki süreçte geçerli olan bu özel fırsatlarla Bizim Toptan Market'ler, müşterilere geniş bir ürün yelpazesiyle yeni olanaklar sunuyor. Yiyeceklerden içeceklere, bakliyatlardan daha birçok ürüne kadar, zengin ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bizim Marketler'in bu indirim dönemi, alışveriş tutkunlarının ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama fırsatı sunuyor. Bu tarihler arasında alışveriş yaparak avantajlı kampanyaları ve toptan indirimleri değerlendirmek mümkün. Unutulmamalıdır ki, 15 Ağustos son gün olarak belirlenmiştir. Bizim Market'in cazip tekliflerinden yararlanmak ve bütçeyi dostça yönetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat dönemi olduğu söylenebilir. İşte detaylar...





BİZİM MARKETTEN BÜYÜK İNDİRİM

Haberci Bizim Market, vatandaşların bütçelerine nefes aldıracak yepyeni indirimleri duyurdu! 1-15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak olan bu fırsatlarla alışveriş keyfi bir adım öteye taşınıyor. Özellikle 50 TL ve üzeri alışverişlerde uygulanacak indirimler, her kesimden tüketiciye büyük avantajlar sunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





Vanesa Kağıt Havlu'nun 3'lü paketi 22,50 TL ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Aytaç Üzüm Pekmezi 800 gramı 55,50 TL'ye ve Aytaç Extra Geleneksel Reçel Çeşitleri 19,90 TL'ye raflarda yer alıyor. İçecek tutkunları için Pepsi-Yedigün gazlı içecek çeşitleri 12x1 litrelik ambalajıyla 198,50 TL'ye temin edilebilirken, İpek Domates Salçası 1650 gramı 79,90 TL ve Supafresh Ayçiçek Yağı 3x75 gramı 49,90 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor.

Colgate Üçlü Etkili Diş Macunu 23,50 TL ve Ülker Krispi Çubuk Kraker Çeşitleri 48,90 TL ile uygun fiyatlarla alınabilir. Özellikle dikkat çeken nokta, Bizim Market'in 50 TL ve üzeri alışverişlerde uygulanacak olan indirimlerle müşterilere büyük kolaylık sağlaması. Bu fırsatlardan yararlanmak için son tarih 15 Ağustos olarak belirlenmiş durumda.

Alışveriş tutkunları ve bütçe dostları için son derece cazip olan bu indirimler, Bizim Market'in müşterilere olan özenini ve memnuniyetini yansıtıyor. Yiyecekten içeceğe, ev ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, herkesin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlıyor. 15 Ağustos tarihine kadar sürecek olan bu indirim dönemi, fırsatları kaçırmak istemeyenler için bir şans niteliğinde.