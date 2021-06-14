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Bim'de indirimde ne var 14 Haziran 2021 Pazartesi bim indirimleri bu hafta

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 14 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:02
Bim'de indirimde ne var 14 Haziran 2021 Pazartesi bim indirimleri bu hafta
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 14 Haziran 2021 Pazartesi aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 14 Haziran 2021 Pazartesi günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 14 Haziran 2021 Pazartesi günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğu

14 Haziran 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 14.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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