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Bim indirimli ürünler kataloğu 16 Haziran 2021 Çarşamba indirim fırsatları

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 16.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
Bim indirimli ürünler kataloğu 16 Haziran 2021 Çarşamba indirim fırsatları
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 16 Haziran 2021 Çarşamba aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 16 Haziran 2021 Çarşamba günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 16 Haziran 2021 Çarşamba günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler kataloğu

16 Haziran 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:02
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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