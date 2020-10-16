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Bim indirimli ürünler kataloğu 16 Ekim 2020 Cuma indirim fırsatları

Sıcak gündemde yer tutan Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 16 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 00:01
Bim indirimli ürünler kataloğu 16 Ekim 2020 Cuma indirim fırsatları
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 9 Ekim tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 9 Ekim tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…


 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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