BİM buzdolabını ucuza dolduracak! Bakliyat, zeytin, peynir, yoğurt... İşte o fiyatlar

BİM buzdolabını ucuza dolduracak! Bakliyat, zeytin, peynir, yoğurt... İşte o fiyatlar

BİM, yygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlere aktüel ürünlerden oluşan indirimli bir katalog yayınladı. Bu kapsamda 22 Ağustos itibariyle Tamek salçası 34,50 TL'ye, siyah zeytin 69,50 TL'ye, bulgur ise 38,25 TL'ye düşecek. İşte, tüm BİM mağazalarında 29 Ağustos 2023 itibarıyla geçerli olacak olan fiyat listesi..

Pek çok ürün 29 Ağustos'ta BİM'de satışa sunulacak. Tereyağından süte, margarinden kızarmış peynire kadar neredeyse her ürün bu konuda indirimli. 29 Ağustos'tan itibaren hangi ürün kategorilerinde indirim yapılacak, ürünler ne kadar olacak? İşte detaylar...

29 Ağustos 2023 BİM fiyat listesi

29 Ağustos 2023 BİM fiyat listesi

29 Ağustos 2023 BİM fiyat listesi

Yaşam
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