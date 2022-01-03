BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

BİM, her hafta en az bir kere yayınladığı aktüel ürün katalogları ile vatandaşlarının cebinin dostu olacağının sinyallerini verdi. Sevilen süper market zinciri, 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu meraklıları ile buluşturdu. Raflarda birbirinden kaliteli ve hesaplı ürünler sahiplerini bekliyor olacak. İşte o ürünler:

- 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 249 TL

- Fakir Buharlı Temizleme Makinesi. 229 TL

- Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10,000 Mah: 49,90 TL

- Çok Amaçlı Kapitoneli Yatak Örtüsü Tek Kişilik: 39,90 TL

- Çok Amaçlı Kapitoneli Yatak Örtüsü Çift Kişilik: 54,90 TL

- Kapitoneli Yastık: 19,90 TL

- Dijitsu Vantilatör: 149 TL

- Anica Blender Seti: 229 TL

- Contigo Termos: 179 TL

- Linksmart Boyun Fanı: 34,90 TL

- Schwartz Işıklı Vakum Haşere Öldürücü: 49,90 TL

- Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı: 69,90 TL

- Safari Şapka Unisex: 13,90 TL

- Kapitone Yatak Alezi Tek Kişilik: 29,90 TL

- Kapitone Yatak Alezi Çift Kişilik: 44,90 TL

- Bavul Organizeri: 19,90 TL

- Erkek Kapri Şort: 19,90 TL

- Çapraz Çanta: 19,90 TL

- Gezer Spor Ayakkabı Çocuk. 29,90 TL

- Merserize Şapka Kadın: 14,90 TL

- Merserize Şapka Çocuk. 12,90 TL

- Kolsuz Şortlu Takım Erkek Çocuk: 15,90 TL

- İp Askılı Şortlu Takım Kız Çocuk: 15,90 TL

- Kaydırmaz Tabanlık: 6,90 TL

- Raf Örtüsü: 9,90 TL

- Tek Kişilik Nevresim Seti: 89 TL

- Şortlu Pijama Takımı Erkek: 39,90 TL

- Şortlu Pijama Takımı Çocuk: 29,90 TL

- Kanvas Sepetler Çamaşır Sepeti: 29,90 TL

- Kanvas Sepetler Dikdörtgen: 12,90 TL

- Kanvas Sepetler Silindir: 12,90 TL

- Parmak Arası Terlik: 22,90 TL

- Dikdörtgen Tabak: 9,90 TL

- Kadife Plaj Havlusu: 22,90 TL

- Sunum Tabağı: 9,90 TL

- Yüz Havlusu: 24,90 TL

- Paspas: 19,90 TL

- Şapka Erkek: 19,90 TL

- Püsküllü Banyo Paspas Seti 2’li. 29,90 TL

- Taşlı Kot Şapka Kadın: 22,90 TL

- Sunum Tablası: 24,90 TL

- Çerezlik Seti 7 Parça: 27,90 TL

- 6’ Lı Seramik Çay Tabağı: 24,90 TL

- 3’ Lü Kapaklı Saklama Kabı: 29,90 TL

- Banyo Seti 5 Parça: 99,90 TL

- 4’ Lü Bardak Altlığı: 4,95 TL

- Yolluk: 39,90 TL

- 2’ Li Lüks Mutfak Havlusu: 16,90 TL

- Rakle Sürahi: 39,90 TL

- Rakle 3’ Lü Su Bardağı: 19,90 TL

- Plaj Çantası: 7,50 TL

- Bardaklı Başucu Sürahisi: 14,90 TL

- Peçetelik / Kepçelik: 9,90 TL

- Sandalye Minderi: 7,50 TL

- Lüks Masa Örtüsü: 29,90 TL

- 32 Parça Piknik Seti: 29,90 TL

- Tefal 32 Cm Tava: 129 TL

- Tefal 24 Cm Tava: 89 TL

- Paşabahçe 6 Kişilik Dantel Çay Takımı: 24,90 TL

- Paşabahçe Oval Tekli Tabak: 8,90 TL

- LAV Kapaklı Cam Kavanoz Küçük: 2,50 TL

- LAV Kapaklı Cam Kavanoz Büyük: 3,50 TL

- Chef’s 10’ Lu Kavanoz Kapalı: 5,50 TL

- Masa Örtüsü: 10,90 TL

- Lelia Oyuncak Bebek: 39,90 TL

- Çöp Kamyonu: 29,90 TL

- Pilsan El Arabalı Plaj Seti: 19,90 TL

- Mevlana’ Dan Çocuklara Hikaye Kitapları: 4,95 TL

- Pıccolo Mondi Sevimli Hayvanlar: 12,90 TL

- Tek Fiyat Fırça: 14,90 TL

- Piccolo Mondi Oyuncak Ev Aletleri: 39,90 TL

- Ağlayan Bebek: 59,90 TL

- Polesie Büyük Gemi: 19,90 TL

- Katomath Oyunu: 19,90 TL

- Piccolo Mondi Figürlü Sürtmeli ATV: 19,90 TL

- Tekli Fiyat Plastik Ürünler: 4,95 TL

- Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata: 18,90 TL

- Sütlü – Bitter Madlen Çikolata: 11,90 TL

- Krema Dolgulu Çikolata: 17,90 TL

- Cevizli Kuru Baklava: 21,90 TL

- Bütün Fındıklı Ve Fındık Kremalı Sütlü Çikolata: 20,90 TL

- Krema Dolgulu Ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata: 15,90 TL

- Karışık Dolgulu Sütlü Ve Bitter Çikolata: 19,90 TL

- Antep Fıstıklı Çikolatalı Mini Gofret: 19,90 TL

- Sütlü Çikolata: 16,90 TL