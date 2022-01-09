BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !

Mayıs 1995 yılından bu yana vatandaşların cebinin dostu olan BİM’De bu hafta, saç sakal traş etme makinası, musluklu termos, blender seti, filtre kahve makinesi, şnorkel maske, 16 jant bisiklet, badminton seti, erkek kol saati, kablosuz kulak üstü kulaklı, deniz şortu gibi ürünler yer alıyor. İşte öne çıkan ürünlerin fiyatları:

- Rookie 16 Jant Bisiklet : 449 TL

- Prolone TWS Kablosuz Kulaksız : 279 TL

- Casio Erkek Kol Saati : 149,90 TL

- Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık : 75 TL

- Schwatrz Saç Sakal Kesme Makinesi : 74,90 TL

- Voil Tam Yüz Şnorkel Maske : 99,90 TL

- Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi : 179 TL

- Anica Blender Seti : 229 TL

- Relax Musluklu Çelik Termos : 229 TL

- Desenli Deniz Şortu : 29,90 TL