İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !

BİM, her hafta yayınladığı aktüel indirim kataloglarına bir yenisini ekledi. Bu haftaki katalogda birbirinde avantajlı 70 ürün raflarda yer alacak. İşte 18 Haziran aktüel ürün kataloğundaki ürünler…

09 Ocak 2022 Pazar 10:01
BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !
Takip Et:

Mayıs 1995 yılından bu yana vatandaşların cebinin dostu olan BİM’De bu hafta, saç sakal traş etme makinası, musluklu termos, blender seti, filtre kahve makinesi, şnorkel maske, 16 jant bisiklet, badminton seti, erkek kol saati, kablosuz kulak üstü kulaklı, deniz şortu gibi ürünler yer alıyor. İşte öne çıkan ürünlerin fiyatları:

- Rookie 16 Jant Bisiklet : 449 TL

- Prolone TWS Kablosuz Kulaksız : 279 TL

- Casio Erkek Kol Saati : 149,90 TL

- Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık : 75 TL

- Schwatrz Saç Sakal Kesme Makinesi : 74,90 TL

- Voil Tam Yüz Şnorkel Maske : 99,90 TL

- Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi : 179 TL

- Anica Blender Seti : 229 TL

- Relax Musluklu Çelik Termos : 229 TL

- Desenli Deniz Şortu : 29,90 TL

 

 


Son Güncelleme: 09.01.2022 10:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİM18 Haziran Aktüel ürün Kataloğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel ürünler nelerdir?
A101 aktüel ürünler nelerdir?
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!
Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?
Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?
N11 cardfinans ve advantage kart kampanyası
N11 cardfinans ve advantage kart kampanyası
Saban nedir? Saban ne zaman icat edildi? Saban ilk nerede kullanıldı?
Saban nedir? Saban ne zaman icat edildi? Saban ilk nerede kullanıldı?
A101 axess kart kampanyası
A101 axess kart kampanyası

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Ada Masalı dizisi Nehir kim?
Aidatsız kredi kartı veren bankalar hangileridir?
A101 aktüel ürünler nelerdir?
Cam Tavanlar dizisindeki şef garson Şinasi gerçekte kim?
En iyi Kore dizileri hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi Kore dizileri
Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?
Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!
Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
Silinmiş Tiktok hesabını geri getirme adımları
Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti
28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Netflix Gümüş Patenler film konusu nedir? Film hakkında yorumlar nelerdir ?
TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?
Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?
10 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.