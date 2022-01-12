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BİM aktüel kataloğunu yayınladı

Her hafta düzenlediği kampanyalar ile çoğu insanların gönlünde taht kuran BİM, 8-11 Haziran tarihleri arasını kapsayacak olan aktüel kataloğunu yayınladı. İşte detaylar…

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:12
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
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1995 yılından bu yana piyasada olan BİM, o günden bu yana kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi olmayı sürdürdü. Her hafta yayınladığı kataloglar ile cüzdanların dostu olmayı başaran mağaza, 8-11 Haziran tarihleri arasında birbirinden avantajlı ürünlerin olduğu aktüel kataloğunu yayınladı. Katalogda elektronik eşyalar, kıyafet, mutfak araç ve gereçleri, tekstil gibi ürünler bulunuyor. İşte o ürünlerden bazıları:

- Naturallove Makyaj Çantası 9,90 Türk Lirası

- Sırma kahve aromalı maden suyu 6’lı 8,90 Türk Lirası

- 10.000 Mah powerbank 49,90 Türk Lirası

- Polosmart akıllı saat 89,90 Türk Lirası

- Volta Elektrikli Bisiklet 2.999 Türk Lirası

- Pilsan Traktör 219 Türk Lirası

- Polosmart FS52 model kablosuz kulaklık 79,90 Türk Lirası

- Naturallove Plaj Çantası 39.90 Türk Lirası

 

- Sek ananas aromalı içecek 4,90 Türk Lirası

- Soğuk kahve 4,90 Türk Lirası

- Kellys Fitness yulaf ezmesi 11,90 Türk Lirası

- Buhar özellikli ütü 199 Türk Lirası

- Bagaj çantası 19,90 Türk Lirası

 

Kampanya 8 Haziran Salı gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

 

 


Son Güncelleme: 12.01.2022 00:12
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Anahtar Kelimeler:
BİM8-11 Haziran Aktüel Kataloğu
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