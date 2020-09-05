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BİM 5 Eylül 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Birçok kişinin merak ettiği BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 05-09-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:01
BİM 5 Eylül 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 27 Ağustos tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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