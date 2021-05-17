BİM 17 Mayıs 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 17.05.2021 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.
17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM aktüel ürünlerinin 14 Mayıs günü katalogları yayınlandı. 14 Mayıs itibariyle birçok ürün uygun fiyata satılacak.
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