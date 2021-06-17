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BİM 17 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Haziran 17 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:05
BİM 17 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 17 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 17 Haziran 2021 Perşembe günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 17 Haziran 2021 Perşembe günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

17 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğu

17 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:05
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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