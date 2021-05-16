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BİM 16 Mayıs 2021 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 16.05.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:02
BİM 16 Mayıs 2021 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM aktüel ürünlerinin 14 Mayıs günü katalogları yayınlandı. 14 Mayıs itibariyle birçok ürün uygun fiyata satılacak.

BİM 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

 
 

Son Güncelleme: 16.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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