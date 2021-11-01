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Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları

Bilişim Uzmanı olanların ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Bilişim Uzmanları ne iş yapıyor? Bu işi yapan kişiler 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

01 Kasım 2021 Pazartesi 12:27
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları
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Bilim Uzmanı olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Bilişim Uzmanlığı yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Bilişim uzmanları ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Bilişim Uzmanı tanımı nedir?

Bilişim Uzmanı olarak adlandırılan kişiler, bilgisayar sistemleri aracılığı ile elde edilen bilgileri yönetme ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturan kişilerdir.

Bilişim Uzmanı 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Bilişim uzmanı maaşı nedir?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 3 bin 60 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 3 bin 300 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Bilişim Uzmanı olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az ortaöğretim yani lise ve dengi okullarından mezun olması gerekir.

Bilişim Uzmanı hangi işleri yapar?

  • Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturmak,
  • Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlamak,
  • Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışmak,
  • PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurmak,
  • Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulmak,
  • Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirmek,
  • İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.   

Bilişim Uzmanı Meslek Ana Grubu

nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu mesleğin meslek alt grubu Bilgi Ve İletişim Teknisyenleridir.

Meslek Grubu nedir?

Bhasi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İşletim Teknisyenleridir.

Bilişim Uzmanı Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Bilişim Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3511.03’dür.

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
MaaşBilişimuzmanıİşçi
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