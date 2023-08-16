Beyaz peynir 99 TL, siyah zeytin 69 TL! Carrefour'da bugüne özel dev indirim başladı

CarrefourSA'nın muhteşem indirim fırsatları sona eriyor. 15 Ağustos'ta, sadece CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak sunulan avantajlarla, tam yağlı beyaz peynir sadece 99,95 lira ve lezzetli yeşil zeytin sadece 125,90 lira! İşte 15 Ağustos 2023 tarihli özel fiyatlar...

CarrefourSA, büyük indirim kampanyasının sonunun yaklaştığını duyurarak müşterilerini harekete geçmeye çağırıyor. 16 Ağustos'ta sona erecek bu muhteşem fırsatları kaçırmamanız için acele etmelisiniz. CarrefourSA'nın güncel ürünler kataloğuna göre, pişmiş dönerden poşetli piliçe, hindi sosisinden enfes kaşar peynirine kadar birçok ürün, sadece CarrefourSA Kart sahiplerine özel indirimli fiyatlarla sunuluyor. Bu özel fırsatlarla dolu günleri kaçırmamanız için 15 Ağustos 2023 Salı günü Carrefour mağazalarında sizi bekliyoruz.

Aşağıda, 15 Ağustos 2023 tarihli Carrefour fiyat listesini bulabilirsiniz:

Tam Yağlı Beyaz Peynir: Sadece 99,95 TL!

Lezzetli Yeşil Zeytin: Yalnızca 125,90 TL!

Bu sadece başlangıç! CarrefourSA'da sizleri bekleyen daha birçok özel ürün ve indirim fırsatlarıyla dolu bir alışveriş deneyimi için hemen mağazalarımıza gelin. Unutmayın, bu muhteşem indirimler 16 Ağustos'ta sona eriyor. Fırsatları kaçırmamak için en yakın Carrefour mağazasına uğramayı unutmayın!

CARREFOURSA 15 AĞUSTOS KATALOĞU















