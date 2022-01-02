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Belediyelerden Covid-19 gıda destek paketi! İşte destek paketi veren belediyeler

Yaklaşık iki senedir tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 virüsü ile mücadele hala devam ediyor. Virüs ile mücadelede ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından destek paketleri veriliyor. Bu paketler yalnızca devlet tarafından değil bazı belediyeler tarafından da veriliyor. Peki Covid-19 gıda destek paketi veren belediyeler hangileri? İşte detaylar...

02 Ocak 2022 Pazar 19:11
Belediyelerden Covid-19 gıda destek paketi! İşte destek paketi veren belediyeler
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Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Virüs ile mücadelede devlet ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Bu desteği yalnızca devlet değil bazı belediyeler de veriyor. Belediyelerin hazırladığı desteklerden biri de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı oluyor. Bu haberimizde sizlere hangi belediyelerin destek paketi verdiğini açıkladık. İşte detaylar…

Covid-19 gıda destek paketi veren belediyeler

Virüs ile mücadelede verilen desteklerden en fazla ilgi gören gıda destek paketi oldu. İhtiyaç sahiplerine verilen bu destek büyükşehir belediyeleri tarafından verilmektedir. Bu paket sayesinde zor zamanlar yaşayan aileler en azından gıda sıkıntısı çekmiyor.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi
  • Bursa Büyükşehir Belediyesi
  • Denizli Büyükşehir Belediyesi
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  • Konya Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek paketleri veren belediyeler arasında yer almaktadır. Virüs ile mücadele kapsamında bu belediye 100 bin gıda kolisi dağıtımı yapmaktadır. Bu gıda paketleri sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin gıda sıkıntısı çekmemesi amaçlanmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

Virüs ile mücadelede destek paketleri veren belediyelerden bir diğeri ise Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye hem nakit para desteği hem de ekmek desteğinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı üstünden senede iki defa 350 TL gıda yardımı desteği vermektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise virüs ile mücadele kapsamında nakit desteği vermektedir. Bu belediye nakit desteğin yanı sıra kooperatifler üstünden 10 bin 500 tutarındaki 30 bin gıda kolisi işe beraber Halkı Bakkalı üzerinden ise 6 milyon TL değerinde 60 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine vermektedir. Tüm bunların yanı sıra çocukların sağlıklı gıda tüketebilmeleri için de 46 milyon 800 bin TL’lik süt dağıtımı yapmaktadır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

Destek veren belediyelerden biri de Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye virüs ile mücadele kapsamında hem kaynakları hem de hayırsever vatandaşların verdikleri destekler ile 61 bin gıda kolisi hazırlayarak dağıtmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

Virüs ile mücadelede destek paketi veren belediyelerden diğeri de Bursa Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye ihtiyaç sahiplerine 50 milyon TL değerinde destek paketleri hazırlamıştır. Bunların yanı sıra 30 bin aile daha gıda desteğine ilave edilmiştir. Öte yandan 20 bin ailenin ise faturaları ödenmektedir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

İhtiyaç sahiplerine yardım veren belediyelerden biri de Denizli Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye ise virüs ile mücadele kapsamında gıda kolilerinin yanı sıra iş yerlerinin bu dönemde daha büyük sıkıntılar çekmemesi amacı ile bazı dönemlerde kira almamaktadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise virüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 5 bin yardım kolisi dağıtmaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Covid-19 destek yardımları nedir?

Virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yardım eden belediyelerden biri de Gaziantep Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinin dışında esnaftan aldığı ürünleri de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtmaktadır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Covid-19 yardımları nedir?

Covid-19 yardımı yapan belediyelerden diğeri ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesidir. Virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmaktadır. Öte yandan salgından dolayı sıkıntı yaşayan iş yeri sahiplerine de maddi destek vermektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 yardımları nedir?

Virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan belediyeler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vardır. Bu belediye ise 100 bin erzak kolisi dağıtımı yapmaktadır. Bunun dışında işyerlerinde çalışanlara özel olarak 100 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapılmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Covid-19 yardımları nedir?

Virüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım veren belediyelerden sonuncusu ise Konya Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye ihtiyaç kapsamında 50 milyon liralık destek vermektedir.


Son Güncelleme: 02.01.2022 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19DestekGıdaPaket
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