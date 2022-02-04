Belediye ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye yardımları nelerdir?

Ramazan ayının girilmesiyle beraber belediyelerden yardım kampanyaları artarak devam ediyor. Her il ve ilçe belediyelerinin Ramazan ayına özel yardımları bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bu yardımlara katılıp, pek çok yardımdan yararlanabilir.

Ramazan yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan yardımı başvurusu yapacak kişiler, yaşanan salgın sürecinde e-devlet sistemi üzerinden yardıma başvurabilecekler. Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik darlık yaşayan kişiler, bu yardım kampanyalarına başvuruda bulunarak nakit yardımları alabilirler. Özellikle belediyeler tarafından ve sosyal yardımlaşma tarafından daha önce belediyelerden yardım almış kişiler, başvurunun ardından değerlendirmeye alınmadan yardımlardan yararlanabilecek.

E-Devlet sistemine giriş için T.C kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi olması gerekir. E-Devlet şifresiyle beraber giriş yapıp daha sonra Yardım başvurusu yazarak arama yaparsanız, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yardımları listeli bir şekilde görüntüleyebilir ve sizlere en uygununu seçerek başvuru yapabilirsiniz.

Belediyeler ramazanda verdiği yardımlar neler?

-Nakit,

-Barınma,

-Kömür,

-Erzak,

-Fatura,

-Yaşlılara sağlık hizmeti,

-Engellilere özel hizmetler,

-Kadınlara özel hizmetler,

-Kira desteği,

-Eğitim desteği.