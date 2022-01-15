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Bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

2021 Bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bekçiler, belirlenen şartlara uygun olan adayların arasından seçilecek. Adaylar başvuru şartlarını ve hangi tarihlerde başvuruların başlayacağını araştırıyor. 2021 Bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır..

15 Ocak 2022 Cumartesi 20:05
Bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?
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2021 Bekçilik başvuruları ne zaman?

Bekçi olmak isteyen kişiler tarafından merak edilen bekçilik başvuruları tarihi en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı ne zaman olacak? soruları sorulmaya devam ediliyor.

Bekçi alım başvuru şartları 

- Başvuru yapılan il sınırlarında en az 1 senedir ikamet ediyor olmak

- En az lise ya da dengi okuldan mezun olmak

- Askerlik yapmış olmak

- Minimum 1,67 cm boy olması

- Beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Memuriyete engel bir durumun söz konusu olmaması

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olmamak

- Alkol,uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

- Silah taşıma ya da silahlı görev yapmaya hukuki engeli olmamak

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır ve başvuruların başladığı tarihten itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 31’inden gün almamış olmak gerekmektedir.

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

- Siyasi partilere üye olmamak

- Kişinin kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi,  fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış yada aracılık ve bekleyicilik fiillerinde yer almamış olmak, genel ahlaka aykırı olan yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yada kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma yada kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamış veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olunmalıdır.

Bekçi alım başvurusu ne zaman olacak?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10.000 yeni bekçi alımı olacağı açıklanmıştı. Ancak başvuru tarihi henüz açıklanmadı.


Son Güncelleme: 15.01.2022 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Bekçi2021
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