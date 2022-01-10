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Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?

Bebeğinizin ya da 18 yaş altı çocuğunuzun ismini değiştirmek için başvuru yollarını sizler için araştırdık. Bebeğinizin isim değişikliği, 18 yaş altı ve kimlikte isim sildirme ya da ikinci isim ekleme gibi değişikliğin yapılması için başvurular nelerdir? Hangi sebeplerden isim değişikliği yapılmaktadır. Merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizde yer almaktadır. İşte tüm detaylar...

10 Ocak 2022 Pazartesi 04:26
Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?
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Bebeğimin ismini değiştirmek için başvuru

Dava yoluyla isim değişikliği yapmak ilk kuraldır. Fakat Nüfus Hizmetleri Kanunu  (NHK) ek ve geçici madde ile geçtiğimiz yıla kadar isimde yazım yanlışı, işaretleme hatası gibi konularda dava açılmayarak Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmeniz yeterli idi.  3 Kasım 2019 tarihinden bu yana Kanunda getirilen ek ve geçici madde ve isimde imla hatası olsa bile dava açılması zorunlu hale gelmiştir. 

İsimde tamamen farklı olarak önek verilmek gerekirse Ahmet yerine Ali olduğunda isminin değişikliği için mahkeme tarafından değişikliği söz konusudur. Halk arasında isim değişikliği için sanki babaya dava açılmış gibi yansıtılmaktadır. Bu da karşı tarafa dava açılmasında harç masrafı vekâlet ücreti gibi ödemelerin yapılmasına neden olmaktadır. Böyle bir durum söz konusu değildir. İsim değişikliği için davalı taraf Nüfus idaresidir. 

İsim değişikliği için başvuru

18 yaş altı çocuğunuz için isim değişikliği için mahkemeye başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yeni doğan veya bebeğinizin isim değişikliği için isim değiştirme davası açabilirsiniz. Davada geçerli bir neden gösterirseniz ve kabul edilirse isimde değişiklik yapılabilmektedir. 

Medeni Kanunu 27.madde gereğince Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Bu mahkemelerde isim değişikliği için dilekçe verilerek dosya açılır. Eğer kabul edilirse isim değişikliği yapılmaktadır. 

6 Aralık 2020 (son tarih) mahkemesiz isim değişikliği

İçişleri Bakanlığı 7196 sayılı Bazı kanunlar ve 375 sayılı kanun hükmünde karanamede değişiklik yapılmasına dair kanunda 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu eklenen geçici maddede 3 yıl süre uzatıldı. 

Yazım hatası, imla hatası, işaretleme hatası yapılan gülünç, ahlaka aykırı ad ve soyadında bulunduğunuz il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde mahkeme kararı olmadan değiştirebilirsiniz. Başvuruları 6 Aralık 2022 tarihine kadar yapabilirsiniz. 

Anne ve babalar çocuklarının isim değişikliği için evli iseler birlikte hareket etmek zorundadırlar. Eğer vekalet anne ya da babada ise ilgili taraf tek başına başvurabilir. Haklı nedene uygun olması gerekmektedir. 

Çocuk isim değişikliği için hangi sebepler kabul edilmektedir?

İsim değişikliği için haklı nedenlerin olması gerekmektedir. Öneğin çocuğunuzun ismi gülünç ise başvuru yapabilirsiniz. İnanç değişikliği gibi nedenlerle de başvuru yapmak için sebepler arasında yer almaktadır.  Dinini değiştiren bireylerin isimlerinden rahatsızlık duyup isim değişikliği yapması sebepler arasında. 

Toplum içinde ismi ile tanınan bilinen kişilerin rahatsızlık duyması. Gülünç ya da ahlaka aykırı olması gibi sebepler gösterilmektedir. 

Bebeğin ismini değiştirmek için haklı nedenler

-Cinsiyet değiştirmiş olanlar

-İsmin gülünç olması

-Çirkin, ahlaka aykırı olması

-Din değiştirmiş olması

-Halk arasında başka bir isim ile tanınmış olmak

-Büyüdüğünde veya sosyal hayatında yanlış durumlara sebep bulundurması

18 yaş altı ikinci isim ekleme

İsminin yanına başka bir isim ekletme ya da 2-3 ismi sildirme, isim değiştirme gibi farklı nedenlerle açılan davalardır. Dava 6 aya kadar sonuçlanmaktadır. Haklı nedenlerin bulunması gerekmektedir. Dava bir kez reddedildiğinde aynı sebepler gösterilerek dava açılması imkansızdır. 


Son Güncelleme: 10.01.2022 04:26
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