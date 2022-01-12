Bebeğinin doğumu için ambulansın arkasından giden baba kazada can verdi!

Antalya’da doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulans çağıran Nusret Özdemir, eşi ambulansa alınınca motosikleti ile takip ederek hastaneye yetişmek için yola çıktı. Hastaneye yaklaştığını anlayan ve birden ambulansın önüne geçmek isteyen Nusret Özdemir, o sırada Alanya istikametine doğru seyir halinde gelen Mahmut Karasu'nun kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden düşen ve 45 metre kadar savrulan Nusret Özdemir ağır yaralandı.
Ameliyatın ardından bir kız babası olduğunu öğrenen Özdemir, tedavisinin üçüncü günü akşamı bebeğinin yüzünü bile göremeden hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 12.01.2022 12:17