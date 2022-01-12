Bebeğinin doğumu için ambulansın arkasından giden baba kazada can verdi!

Antalya’da doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulans çağıran Nusret Özdemir, eşi ambulansa alınınca motosikleti ile takip ederek hastaneye yetişmek için yola çıktı. Hastaneye yaklaştığını anlayan ve birden ambulansın önüne geçmek isteyen Nusret Özdemir, o sırada Alanya istikametine doğru seyir halinde gelen Mahmut Karasu'nun kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden düşen ve 45 metre kadar savrulan Nusret Özdemir ağır yaralandı.

Ambulanstaki sağlık çalışanları, hemen araçtan inerek Özdemir’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. O sırada ambulansın içinde doğum sancısı çeken Selma Özdemir, eşini yerde kanlar içinde görünce şoka girdi. İlk müdahalesi yapılan Nusret Özdemir ilk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonrası Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne sevk edilen Özdemir, burada acil ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından bir kız babası olduğunu öğrenen Özdemir, tedavisinin üçüncü günü akşamı bebeğinin yüzünü bile göremeden hayatını kaybettiği öğrenildi.