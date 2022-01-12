İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Bebeğinin doğumu için ambulansın arkasından giden baba kazada can verdi!

Antalya'da eşini doğuma gitmesi için ambulansa bindiren, motosikletiyle de ambulansın arkasından giden 24 yaşındaki Nusret Özdemir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdemir'in 3 günlük yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:17
Bebeğinin doğumu için ambulansın arkasından giden baba kazada can verdi!
Takip Et:

Antalya’da doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulans çağıran Nusret Özdemir, eşi ambulansa alınınca motosikleti ile takip ederek hastaneye yetişmek için yola çıktı. Hastaneye yaklaştığını anlayan ve birden ambulansın önüne geçmek isteyen Nusret Özdemir, o sırada Alanya istikametine doğru seyir halinde gelen Mahmut Karasu'nun kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden düşen ve 45 metre kadar savrulan Nusret Özdemir ağır yaralandı.

Ambulanstaki sağlık çalışanları, hemen araçtan inerek Özdemir’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. O sırada ambulansın içinde doğum sancısı çeken Selma Özdemir, eşini yerde kanlar içinde görünce şoka girdi. İlk müdahalesi yapılan Nusret Özdemir ilk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonrası Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne sevk edilen Özdemir, burada acil ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından bir kız babası olduğunu öğrenen Özdemir, tedavisinin üçüncü günü akşamı bebeğinin yüzünü bile göremeden hayatını kaybettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 12.01.2022 12:17
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?
SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?
Bakan Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek arttırılacak
Bakan Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek arttırılacak

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
Camdaki Kız dizisinin sezon finali ne zaman?
Ehliyet için sağlık raporu alma işlemleri nelerdir ?
TJK 12 Ocak 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Aşkın Tarifi dizisindeki Gülendam kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın büyük sezon finali başladı!
Zuhal Topal’la Sofrada Ceylan Özcan kimdir?
1 Temmuz 2021 Perşembe günü Show TV yayın akışı
Pınar Deniz kimdir, nerede doğmuştur? Pınar Deniz evli mi? Pınar Deniz kaç yaşında?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Man of Tai Chi filminin konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosu
Cam Tavanlar dizisi ne zaman sona erecek? Erken final mi yapıyor?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 12 Ocak 2022 Çarşamba
BBC'den enfes bir dram daha: Time dizisi konusu nedir?
Nefes veren kredi paketi!
Mine dizisinin oyuncuları ve konusu
KOSGEB beyannamesi doldurma ve güncelleme işlemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.